Полковник СБУ: Трамп превратился в агрессора и несёт бред

Соединенные Штаты больше не являются союзником Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире львовского канала НТА заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко.

Он недоволен последними заявлениями Дональда Трампа в адрес Украины.

«От чего он устал? Я не понимаю. Это прямое подыгрывание Путину, потому что он устал от того, что мы не идем на уступки, разочарованы, так говорили в Белом доме. Да это бред, это не союзнический подход. Это подход агрессора, скажем так», – негодовал Костенко.

При этом он признает, что если США перестанут предоставлять Киеву разведданные, это «будет сильнейшим ударом».