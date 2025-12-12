Полковник СБУ: Трамп превратился в агрессора и несёт бред
Соединенные Штаты больше не являются союзником Украины.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире львовского канала НТА заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко.
Он недоволен последними заявлениями Дональда Трампа в адрес Украины.
«От чего он устал? Я не понимаю. Это прямое подыгрывание Путину, потому что он устал от того, что мы не идем на уступки, разочарованы, так говорили в Белом доме. Да это бред, это не союзнический подход. Это подход агрессора, скажем так», – негодовал Костенко.
При этом он признает, что если США перестанут предоставлять Киеву разведданные, это «будет сильнейшим ударом».
«Но я скажу, что в некоторой степени это могут заменить британцы, французы, немы. Не в полной мере, но сможем», – надеется укро-депутат.
