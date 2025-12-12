«Тенденция войны 25-го года» – укро-военкор о тактике ВС РФ на Днепропетровщине

Игорь Шаповалов.  
12.12.2025 19:25
  (Мск) , Днепропетровск
Просмотров: 127
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской области, периодически проводя инфильтрации за линию обороны ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской области, периодически проводя инфильтрации за линию обороны ВСУ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они не отказываются от захвата данного населенного пункта, и частично в Новопавловке присутствуют войска РФ.

Даже при условии, что сейчас пребывание русских в Новопавловке невыгодное, всё же 90-танковая дивизия пытается таким образом получить данный населённый пункт, частично хотя бы, и продолжить инфильтрацию своих групп для того, чтобы наращивать там свое пребывание и пытаться в дальнейшем захватить населённый пункт окончательно.

Что касается Остаповского – это уже полоса ответственности 36-й общевойсковой армии РФ. Здесь происходит такое ползучее наступление, оно несколько замедлилось, учитывая и погодные условия, и то, что противник всё же сейчас отдает большее внимание тому, чтобы захватить Гуляйполе в Запорожской области», – рассказал укро-военкор.

«Поэтому всё, что можно сказать, группы инфильтрации противника продолжают пытаться доходить до нашей обороны или заходить за нашу оборону. То есть, продолжается тенденция войны конца 25-го года», – сокрушался Пападин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить