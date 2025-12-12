«Тенденция войны 25-го года» – укро-военкор о тактике ВС РФ на Днепропетровщине

Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской области, периодически проводя инфильтрации за линию обороны ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они не отказываются от захвата данного населенного пункта, и частично в Новопавловке присутствуют войска РФ.

Даже при условии, что сейчас пребывание русских в Новопавловке невыгодное, всё же 90-танковая дивизия пытается таким образом получить данный населённый пункт, частично хотя бы, и продолжить инфильтрацию своих групп для того, чтобы наращивать там свое пребывание и пытаться в дальнейшем захватить населённый пункт окончательно.

Что касается Остаповского – это уже полоса ответственности 36-й общевойсковой армии РФ. Здесь происходит такое ползучее наступление, оно несколько замедлилось, учитывая и погодные условия, и то, что противник всё же сейчас отдает большее внимание тому, чтобы захватить Гуляйполе в Запорожской области», – рассказал укро-военкор.