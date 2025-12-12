Зе-пропагандист: Согласимся на выборы ради мира – нам конец сразу после войны

Проведение выборов на Украине, что в продвигают США, ни в коем случае нельзя привязывать к мирному соглашению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом программе пропагандистки Банковой Натальи Мосийчук заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

По его словам, это может стать инструментом шантажа – либо подписываете соглашение, либо война продолжится, что сильно повлияет на общественное мнение. Еще более опасно, говорит эксперт, если Украине пропишут условия выборов, в частности, легализация запрещенных партий.

«Неважно, они выиграют, не выиграют. Главное, чтобы они появились, чтобы начался не просто, извините, срач, как у нас в социальных сетях, а внутренняя война, конфликт. гражданский. Далее открытие информационного пространства [для росссийких СМИ]…

И что это значит? Что мы еще будем под огромным дезинформационным влиянием России. И это вот как раз путь к послевоенному поражению, когда нас погрузят во внутренние конфликты, а Россия нас будет тепленьким брать. Поэтому ни в коем случае нельзя сейчас привязывать тему выборов к мирному процессу», – опасается Фесенко.

