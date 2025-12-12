Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проведение выборов на Украине, что в продвигают США, ни в коем случае нельзя привязывать к мирному соглашению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом программе пропагандистки Банковой Натальи Мосийчук заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, это может стать инструментом шантажа – либо подписываете соглашение, либо война продолжится, что сильно повлияет на общественное мнение. Еще более опасно, говорит эксперт, если Украине пропишут условия выборов, в частности, легализация запрещенных партий.