Украинский военный: Только километровые очереди в ТЦК усилят нас на переговорах

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока украинцы не продемонстрируют желание воевать, позиция Украины на переговорах будут слабой.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире львовского канала НТА заявил командир дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ майор Маркиян Лопачак, занимающий еще должность секретаря Львовского горсовета.

«Лучшие условия сейчас в переговорном процессе?.. На самом деле ни Америка, ни ни один европейский лидер, ни Россия не пойдет на уступки. Лучшие условия для любого переговорного процесса могут сделать очереди возле ТЦК, возле военкоматов. Несколькосотметровые, несколькокилометровые очереди возле каждого ТЦК сделают гораздо больше, чем все европейские и иностранные лидеры, которые пытаются как-то безуспешно нам помочь.

Только когда мир увидит, что украинцы не будут бежать, что украинцы не будут скрываться, что мы все готовы бороться за свое государство очень серьезно, только тогда это повлияет на переговорный процесс. Могут быть другие примеры, могут быть другие аргументы, но, к сожалению, они все где-то из этого плана и по такой траектории», – рассуждал Лопачак.

