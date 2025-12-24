Кулеба: 90 миллиардов евро от ЕС выйдут нам боком через два года

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 482
 
Украина


Решение ЕС выделить за свой счет 90 миллиардов Украине аукнется Киеву в будущем.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, не сумев добиться конфискации российских активов, европейцы активизировали опцию «давайте достанем из собственного кармана».

«Слава Богу, что достали. Молодцы. Нам эта опция «окей» со всех точек зрения, кроме одной. Пройдет время, эта эйфория угаснет, и в странах ЕС оппозиция нынешней власти начнет использовать очень простой лозунг: уважаемый условный бельгиец, испанец, француз, итальянец, немец, а ты знаешь, что из твоего кармана 90 миллиардов евро отдали Украине?» – опасается экс-министр.

По его словам, эти лозунги будут очень бить по рейтингам властей, которые поддерживают Украину и способствовать победе политиков других взглядов.

«Поэтому в короткой перспективе мы с вами на два года проблему финансовой стабильности решили, будем жить. Но уже в среднесрочной перспективе мы ощутим ослабление, сужение пространства для поддержки Украины в тех странах, где правительства будут испытывать давление со стороны оппозиции», – предупреждает Кулеба.

