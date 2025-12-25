Кулеба мечтает поженить польский «гонор» с украинской «гиднистью»

Даже «упоротые свидомые» в Киеве признают серьезные проблемы в отношениях Украины и Польши, где растёт раздражение украинскими беженцами, расходами на поддержку ВСУ и героизацией бандеровцев в соседней стране.

«Последние лет 10-15 нагнетается антиукраинская истерия в польском политикуме. Единственное светлое пятно в этом периоде – это 2022 год. Но уже в 2023-м всё вернулось на свои круги. И ещё предстоит провести анализ, конечно, кто сделал больше для того, чтобы украинско-польские отношения снова пошли вниз», – заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он выразил надежду, что «тихой сапой» найдётся способ вывести украино-польские отношения «на уровень союзничества».