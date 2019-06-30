«Курск»: Клюква, самовар, ядерный реактор

30.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

В последнее время западные «тварцы» что-то очень уж зачастили выдавать на-гора сюжеты о советско-российской жизни. Так, навскидку можно вспомнить достаточно свежий сериальчик «Американцы» о семейной паре российских разведчиков, внедрённых в США под видом типичных обывателей. Кстати, сериал получился смотрибельным и даже получил позитивные отклики ветеранов российской разведки.

Недавно вышедший сериал HBO «Чернобыль» поведал всему миру, какие русские опасные идиоты, когда дело касается чего-то сложнее сохи и лучины, да и то, не факт.

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27 июня в широкий прокат вышел бельгийский фильм «Курск», призванный показать широкой аудитории собственную трактовку трагедии российского атомного подводного крейсера и судеб за ней стоящих. Режиссёр киноленты, Томас Винтерберг, после прошлогодней премьеры в Торонто, несколько раз повторил, что ему хотелось также высветить «столкновение героев-одиночек с бюрократической машиной».

Фильм снят по книге журналиста Роберта Мура «Время умирать» при участии кинокомпании Europa Corp Люка Бессона, с привлечением именитых в мировом кинематографе деятелей.

Сценарий «Курска» написан американцем Робертом Родатом, имеющим в активе сценарии блокбастеров «Спасая рядового Райана» Спилберга и «Патриот» Эммериха.

Режиссёр Томас Винтерберг, датчанин, – не буй с бугра – соратник самого Ларса фон Триера. Оператор картины Энтони Дод Мэнтл – тоже взят не с улицы – прежде работал с Оливером Стоуном, Дэнни Бойлом и, обратно же, с Ларсом фон Триером. Композитор – оскароносный Александр Деспла, отмеченный статуэткой за саундтреки к фильму «Форма воды».

Лицедеи, исполнившие роли в фильме, тоже пришли не из художественной самодеятельности ПТУ. Участие такого мамонта, как Макс фон Зюдов, уже говорит само за себя. Кроме дедули Макса, в фильме засветились шибко популярный британец Колин Ферт и приметная в мировом кинематографе французская кинозвезда Леа Сейду, блеснувшая эдакой сексапильной кралей в фильме «Жизнь Адель».

Казалось бы, с такой-то командой можно было отгрохать второй «Титаник», благо эпичность и глубина материала позволяли развернуться. Фильм, однако, получился удручающе примитивным, как будто слепленный кое-как творческой артелью с айфоном.

“Рашен сабмаринерс энд хиз вайфс”

Вместо подводного «Титаника» перед зрителями разворачивается очередная унылая поделка с отчётливым привкусом развесистой клюквы и чаепитием у самовара с ядерным реактором унутре.

Сюжетно фильм разбит на три части: события на атомной субмарине, «общечеловеческая часть» с детьми и беременными жёнами на берегу, сволочное до корней волос начальство – натуральные использованные га#доны – другое сравнение не напрашивается.

С технической точки зрения именно первая часть, про субмарину, показана туда-сюда. Сели, погрузились, вышли на учения, рванула торпеда, потом основной боезапас, и в конце оставшиеся в уцелевшем отсеке борются за выживание. Да и то, судя по статичности сцен внутри киношного «Курска», авторы фильма не удосужились узнать, как проходит жизнь на подводных лодках в походе. Видимо, на военно-морских консультантов тупо бюджета не хватило.

Морская гулянка и самовар с бухлом

Как только заканчивается часть про атомную субмарину, начинается кошмарный бред. Авторы фильма считают, что жизнь российских моряков и их семей на берегу сводится к церковным песнопениям и яростным разборкам с начальством. Более людям нечем заняться в этой жизни.

Кстати, о начальстве. Как пишет издание The Guardian, поначалу в фильме «Курск» планировалось показать Путина, для чего на роль российского президента был приглашён бельгийский актёр Матиас Шонартс, имеющий некоторое сходство с ВВП. Однако, посовещавшись, авторы фильма решили убрать любое упоминание о Путине и политике в своём творении, отказавшись даже от обличительных срывов покровов в поисках виновников трагедии.

По мнению журналистов издания The Hollywood Reporter, авторы фильма прибегли к цензуре из боязни мести русских хакеров. Журналисты, в частности, проводили параллели, как в отместку за фильм «Интервью» Сета Рогана и Эвана Голдберга, кибервзломщики из Северной Кореи якобы «выпотрошили» корпоративную почту кинокомпании Sony Pictures.

В результате Путин и политика из фильма были убраны, а так ловко приглашённый бельгиец Шонартс был обряжен в военно-морскую форму и брошен исполнять роль одного из офицеров «Курска», капитан-лейтенанта Михаила Колекова (реальный прототип – погибший в результате аварии капитан-лейтенант Дмитрий Колесников).

Получилась этакая фига в кармане: вроде бы Путина в фильме нет, а вроде бы он в фильме есть. Авторы оставляют этот щекотливый вопрос открытым, на совести кинозрителя.

Характерно и то, что киношники выставили виновниками аварии и губителями экипажа, отказавшимися принять иностранную помощь, командование Северным флотом. Тут-то и пригодился дедушка Макс фон Зюдов, исполнивший роль реликтового мудака адмирала Петренко.

Вообще, надо сказать, как и во многих недоброжелательно относящихся к русским и советским голливудских фильмах, начальство представлено отвратительными свиномордиями на фоне благородных и одухотворённых физиономий западных военных.

В роли потенциального спасителя экипажа «Курска» назначен британский военный офицер в исполнении Колина Ферта.

Само собой, что вокруг этой темы авторы фильма нагородили горы лажи, вступая в противоречие с фактами, здравым смыслом и результатами расследования, гласящими, что выжившим морякам на затонувшем «Курске» удалось прожить восемь часов после взрыва торпеды. За это время физически невозможно было найти место аварии и подготовить спасательную экспедицию, даже если бы иностранная помощь была предложена.

В фильме довольно чётко даётся понять, что если бы российская сторона приняла помощь британских и норвежских военных, с затонувшего «Курска» ещё можно было бы поднять выживших.

Хороший британский морской офицер

Отдельная тема, как представлены в картине российские военные моряки и их семьи. Такое ощущение, что авторы фильма далеки даже до уровня штампов о русских по версии фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Авторы никак не могут выйти за рамки штампов конца 1950-х – начала 1960-х. Русские женщины у них – нечто среднее между женщинами в «Кубанских казаках» и «Иван Бровкин на целине».

Вышеупомянутую француженку Леа Сейду обрядили и причесали в стиле дородной тряпичной бабы, посаженной на заварник с чаем.

«Красная жара» настигает зрителя, когда в кадре начинают разговаривать русские моряки. Тогда появляется чувство, что роль советских милиционеров в московском управлении МВД и моряков-подводников Северного Флота из 2000 года играют одни и те же люди разными дублями.

Быт семей моряков-подводников широко представлен наборами «сделай сам» из «Икеи».

Западные источники пишут, что Министерство обороны России поначалу собиралось оказать помощь съёмочной группе фильма «Курск», но впоследствии передумало и отказало в съёмках на военных объектах Северного Флота. Как полагают иностранные журналисты, это было сделано «из-за секретности». Поэтому съёмки проходили где-то в Скандинавии и Шотландии. Вот и на здоровье.

Глядя фильм, думается, что секретность здесь совершенно не при чём. Всему виной явная ходульность, вычурность, картонность сценария и персонажей. Заметно, когда авторы «Курска» использовали в сюжете факты из жизни, а когда пороли псевдоквазию. К несчастью для фильма, к псевдоквазии его авторы прибегали значительно часто, из-за чего серьёзно воспринимать картину совершенно невозможно.

“С радиацией можно бороться, выпив два стакана водки, Николай”

Чтобы переломить тенденцию и отбить у иностранцев снимать забористую клюкву о советской и российской жизни и трагедиях в особенности, требуется только одно – снимать свои качественные и интересные фильмы о знаковых событиях из новой и новейшей истории нашей страны.

С огромным сожалением приходится признать, что нет даже легчайшего намёка на возможность изменить ситуацию. Отечественные тошнотворцы способны всего лишь завалить импортную клюкву собственными творческими погадками. Не более.

Можно ли смотреть фильм о трагедии «Курска»? Можно. По сравнению с «Чернобылем» он стерилен, хотя и вызывает некоторое удивление его появление в российском прокате почти через год после мировой премьеры. Торренты, бесплатные онлайн кинотеатры – сколько душе угодно. Вот только ни копейки наших денег он не заслуживает. Если уж варягам приспичило снимать киноклюкву о нашей жизни, так пусть снимают за свои кровные…