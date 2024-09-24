ЛДПР требует внести Совет Европы в список нежелательных в РФ организаций

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Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила и направила запросы на имя генерального прокурора с предложением инициировать вопрос о признании Совета Европы нежелательной организацией на территории России.

Об этом депутат Андрей Луговой заявил сегодня журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 сентября на площадке Совета Европы были проведены очередные мероприятия с участием «антивоенного комитета России», который можно бы было назвать комитетом предателей России. Дума многократно высказывала свою позицию в отношении Совета Европы и ПАСЕ», – сказал Луговой.

Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Однако в сентябре этого года в Парламентской ассамблее совета Европы появился специальный докладчик по России — Эрик-Нильс Кросс, депутат из Эстонии, и была создана контактная группа из российских либералов-иноагентов.