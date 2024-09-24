ЛДПР требует внести Совет Европы в список нежелательных в РФ организаций

Елена Острякова.  
24.09.2024 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 202
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила и направила запросы на имя генерального прокурора с предложением инициировать вопрос о признании Совета Европы нежелательной организацией на территории России.

Об этом депутат Андрей Луговой заявил сегодня журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила и направила запросы на имя генерального прокурора с предложением...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«9 сентября на площадке Совета Европы были проведены очередные мероприятия с участием «антивоенного комитета России», который можно бы было назвать комитетом предателей России. Дума многократно высказывала свою позицию в отношении Совета Европы и ПАСЕ», – сказал Луговой.

Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Однако в сентябре этого года в Парламентской ассамблее совета Европы появился специальный докладчик по России — Эрик-Нильс Кросс, депутат из Эстонии, и была создана контактная группа из российских либералов-иноагентов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть