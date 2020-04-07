Лукашенко обвинил Трампа в картельном сговоре с Путиным против Белоруссии

07.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США, Саудовскую Аравию и Россию в картельном сговоре с целью повысить цены на нефть.

Об этом он заявил сегодня на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США, Саудовская Аравия, Россия уже напрямую, то ли оправдываясь друг перед другом, начинают играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор.

Трамп, я это точно знаю, оценивает картельные сговоры ОПЕК плюс и минус как преступные, но сегодня он в этом участвует сам. Идут игрища. Даже пандемия и психоз на них никак не влияет. Глаза у всех позеленели, когда почувствовали падение доходов», – уличил нефтяных преступников Лукашенко.

Он считает, что Белоруссия не может повлиять на ситуацию, поэтому она должна «приспособить свою экономику, чтобы не понести потерь». Белорусский президент предлагает сделать как можно больше запасов нефти, пока цена на нее низкая.

«Не дай бог кто-то брякнет, что он может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя. А еще хуже, если мне доложат, что залили в бочку, которая в трех местах протекает», – пригрозил подчиненным Лукашенко.