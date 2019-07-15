15.07.2019, Москва
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика
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Лукашенко поддержит Зеленского в условиях российских санкций

Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет в октябре в Житомире. Об этом сообщил посол Белоруссии на Украине Игоря Сокол, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Таким образом, официальный Минск намерен крепить экономические связи с Украиной, против которого союзник – Москва – вводит экономические санкции за антироссийскую политику, продолжающуюся уже и при новом президенте.

В прошлом году Лукашенко также встречался с руководством Украины на форуме регионов, который открылся уже после известия о введении Россией первой волны санкций в отношении Киева.

Между регионами Белоруссии и Украины тогда ыло заключено более 110 соглашений и договоров о партнерстве и сотрудничестве. Кроме того, в рамках форума белорусские и украинские компании подписали контракты на 101 млн долларов США.

Интересно, что 17-18 июля «многовекторный» Лукашенко совершит рабочий визит в Россию.

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