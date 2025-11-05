«Лукойл» со скандалами распродаёт свои подсанкционные западные активы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Сделка века» по продаже «Лукойлом» всех своих зарубежных активов швейцарскому нефтяному трейдеру «Гунвор» проходит в режиме международного скандала.

Об этом заявил эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка, которая оценивается в 12-14 млрд долларов была заключена через пять дней после того, как США ввели санкции против «Лукойла». Других претендентов на российские активы не нашлось.

Это заставило конспирологов от нефтегаза заподозрить, что договор готовился заранее как вариант отхода. Ведь «Гунвор» это не случайная компания. Она была основана в 1997 году Торбьорном Торнквистом и личным другом президента РФ Владимира Путина Геннадием Тимченко. В 2014 году российский миллиардер продал свою долю так же – за несколько дней до введения против него западных санкций.

«Ходят слухи, что у этой сделки будет опцион на обратный выкуп. Такой же, как у западных автопроизводителей, которые продавали свой бизнес в России за евро. Отдельный вопрос – как пойдет оплата за эту сделку», – отметил Сергей Вакуленко.

Торнквист уже публично исключил сценарий, при котором какие-либо активы «Лукойла» будут проданы обратно в случае снятия с него санкций.

«Это будет полный разрыв, как только сделка будет заключена – и всё», – заявил швейцарский бизнесмен американскому «Блумбергу».

Вакуленко считает странным, что «Гунвор» заявил о намерении попросить разрешения у британских и американских властей.

«Если они идут за разрешением, то им ответят: можно, только заплатите на блокированный счет. В санкциях упоминается: «Лукойлу» можно проводить деятельность в Северной Америке с учетом того, что деньги будут поступать на блокированный счет. Вопрос: а какой «Лукойлу» в этом интерес. Потому что понятно, что с этого блокированного счета деньги Лукойлу не вернутся вообще никогда. Всем понятно, что любые заблокированные деньги с России так или иначе пойдут на репарации Украине», – недоумевает эксперт.

Он предполагает, что реальные платежи спрятаны.

«Сейчас явно идет много работы, чтобы найти способ, как нефть у «Лукойла» и Роснефти покупать, чтобы это не было слишком явно и демонстративно. Прецедент был. Генеральные учения прошли 8 месяцев назад в виде «Сургутнефтегаза» и «Газпромнефти», – сказал Вакуленко.

Регулирующие органы США, Великобритании и Швейцарии намерены проверить, не связан ли Путин с покупателем международных активов «Лукойла». Со своей стороны, Тёрнквист заявил, что разрешения должны быть выданы срочно, чтобы избежать перебоев с поставками топлива.

К началу этого года за рубежом «ЛУКОЙЛу» принадлежали сети АЗС в 20 странах в количестве 2456 единиц, НПЗ в Румынии и Болгарии, 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах, а также доли в проектах в Ираке, ОАЭ, Гане, Египте, Камеруне, Республике Конго, Нигерии, Узбекистане.

Пока неясна судьба казахских активов. «Лукойл» там владеет долями в проектах «Тенгиз» (5%) и «Карачаганак» (13,5%), которые в основном принадлежат западным компаниям. А также ТШО и КТК.

«Моя «конспирологическая теория» заключается в том, что с помощью санкционного нажима удастся снизить цены и вынудить продать американским и европейским компаниям привлекательные доли в Тенгизе и Карачаганаке. Может, и в КТК, потому что компания исправно платит высокие дивиденды», – написал в своем тгк аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

Недовольны «сделкой века» и в Болгарии. Президент страны Румен Радев наложил сегодня вето на законопроект об условиях продажи «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» – крупнейшего НПЗ на Балканах, который закрывает 80% потребности страны. Российский инвестор превратил это старое предприятие в современный нефтехимический концерн. Депутаты парламента Болгарии проголосовали за временный запрет на экспорт в страны ЕС нефтепродуктов.

Протест прозвучал даже из маленькой Молдовы, премьер-министр которой Александру Мунтяну заявил, что от поставок керосина от «Лукойла» зависит местный аэропорт.

Крупный турецкий поставщик дизельного топлива Guzel Enerji сообщил своим клиентам о повышении цен. Это связано с санкциями против «Лукойла» и «Роснефти».

Тем временем покупатели из «Гунвора» грозят Европе потерей рабочих мест и перебоями с поставками топлива, если сделка компании с «Лукойлом» будет заблокирована.