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21.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Ляшко пообещал не повторять с Путиным то, что довелось делать с Борей

Если Украина хочет вернуть в свой состав Крым и Донбасс, то нужно будет сражаться за каждый сантиметр.

Об этом, выступая на съезде Радикальной партии, заявил ее лидер Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет другого пути кроме как возвращение оккупированной территории, кроме как бороться за каждый сантиметр, каждый дом, каждого человека. Другой путь – это путь поражения. Я никогда не встану на колени перед Путиным. Ляшко-президент никогда, никогда, никогда не встанет на колени ни перед Путиным, ни перед кем-либо», – сказал Ляшко.

После этих слов собравшиеся однопартийцы долго аплодировал ему.

Двусмысленности обещанию не встать на колени добавляют скандальные подробности из прошлого Ляшко. Так, в свое время появилось видео, на котором юный Ляшко рассказывает, как он занимался оральным сексом с неким высокопоставленным чиновником по имени Боря.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Ляшко перепутал Верховную раду с гей-клубом.

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