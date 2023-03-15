«Мало не покажется!» – украинский дипломат угрожает РФ местью США

Вадим Москаленко .  
15.03.2023 20:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


В ответ на произошедшее накануне крушение американского дрона в Чёрном море Вашингтон резко увеличит поставки вооружений Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на произошедшее накануне крушение американского дрона в Чёрном море Вашингтон резко увеличит...

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«Нужно внимательно следить, какой ассиметричный ответ придумает американская сторона, конечно, это не будет прямой линейный ответ. Думаю, мы сможем увидеть это и в дальнейших поставках оружия Украине, и, собственно, в его использовании. Наверняка прибавятся некоторые типы вооружений, о которых, скорее всего, не будут объявлять громогласно, но мы это увидим на фронте. Плюс, есть ещё десятки других способов, как ответить», – рассуждал он.

При этом дипломат ещё раз подчеркнул, что американская сторона «никогда не отвечает линейно».

«Я думаю, это будет ассиметричный ответ, и он будет таковым, что мало не покажется… Он будет не совсем прямым, там, знаете, начали сбивать российские самолёты, этого не будет. Конечно, это не приведёт к ответной конфронтации, но это приведёт к последствиям, которые Россия, скорее всего, не ожидает, и они будут достаточно серьёзными для России», – трепался Ельченко.

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