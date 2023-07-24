Медведев анонсировал удар Кинжалами по «местам, где нас пока не ждут»

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Киевский режим от бессилия сосредоточился на нанесении ударов по гражданским объектам РФ. Москва в ответ тоже будет выбирать «нестандартные цели» для ракетных ударов.

Об этом заявил первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растёт. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога? Поэтому бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – написал в соцсети Медведев.