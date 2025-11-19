Главы МИД ФРГ и Британии подтвердили готовность воевать до последнего украинца
Москве не стоит рассчитывать на то, что англичане и немцы прекратят поддержку Киева, глядя, как в ходе конфликта уничтожается Украина.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявили глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль и его британская коллега Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Германия и Великобритания являются основными сторонниками борьбы – политической, экономической и военной. В ближайшую зиму, когда Путин продолжит обстреливать ракетами и беспилотниками жилые кварталы и электростанции, для меня особо важно, чтобы мы поддержали отважных украинцев.
Сценарий Путина по распространению холода, темноты и страха по всей стране не должен сработать. Поэтому мы продолжаем работать над усилением давления на Россию, решительно поддерживая Украину и вводя новые санкции.
Подчеркну, на пути прекращения смертей и страданий стоит исключительно российский правитель. Если бы он захотел, эта война могла бы закончиться завтра. Мы не прекратим поддержку самообороны Украины из-за этого, пока Россия не продемонстрирует готовность к миру», – заявил Вадефуль.
Иветт Купер поддержала воинственность немца.
«Мы будем продолжать оставаться в центре сотрудничества по противодействию угрозе Европе со стороны России, где нет ничего важнее, чем стоять вместе с Украиной против жестокой войны России.
Как ключевой партнёр «коалиции желающих», мы усиливаем экономическое давление на Россию при каждой возможности, напрямую нацеливаясь на потоки доходов, которые подпитывают военную машину Кремля, и прекращая поставки критически важных полезных ископаемых.
Наряду с нашими партнёрами и тесным сотрудничеством между Великобританией и Германией, мы будем продолжать укреплять европейскую безопасность. Мы знаем, что безопасность Украины – это наша безопасность», – буйствовала британка.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: