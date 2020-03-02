Милош Йованович: «Югославию могло спасти ядерное оружие»

02.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Если бы Югославия после Второй мировой войны получила ядерное оружие, ее история могла бы сложиться иначе. Возвращение Косово может затянуться более чем на 50 лет, но сербы никогда не смирятся с потерей своего края. Независимость Черногории – фейковая, результат обмана местной правящей верхушки, эта страна населена сербами. Белграду не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе – ЕС находится в кризисе, из которого вряд ли будет найден выход.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил глава Демократической партии Сербии Милош Йованович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Парламентские выборы пройдут в Сербии в апреле. Часть оппозиции, которая проводит регулярные уличные акции, призывает бойкотировать выборы и обещает бороться за свержение правительства. Есть ли угроза еще одной «цветной революции»?

Вопрос о бойкоте предстоящих парламентских выборов не является нелегитимным. Ситуация в стране, по крайней мере, проблематична, когда речь идет об условиях выборов, политического плюрализма или свободы СМИ.

С другой стороны, эти проблемы вряд ли будут решены с помощью борьбы, которая будет вестись вне государственных институтов.

В этом смысле мне кажется, что не существует высокой вероятности какой-то «цветной революции».

Тем более, что Запад по-прежнему ожидает, что нынешние сербские власти будут сотрудничать по вопросу Косово и Метохии.

Соединенные Штаты активно призывают Белград и Приштину возобновить переговоры, наладить авиационное и железнодорожное сообщение. Взамен предлагается помощь в европейской интеграции. Есть ли опасность обмана – или, точнее, достижения легализации «независимого» статуса Косово в условиях, когда сами лидеры ЕС признают, что они бессильны расширить Европейский Союз в ближайшем будущем?

Косово не является предметом торга. Сербия ничего не может принять в обмен на согласие на отделение своей южной провинции. Переговоры, конечно, могут вестись, но только в рамках Конституции Республики Сербия и резолюции Совета Безопасности ООН 1244.

Ни при каких обстоятельствах сербский народ никогда не согласится на сдачу Косово и Метохии, и это знает каждое правительство. Ведь мы показали это в 1999 году, когда сами воевали против Пакта НАТО.

А что касается ЕС, это вообще не тема. Вряд ли будет расширение ЕС в ближайшее время – если это вообще когда-либо произойдет, к тому же, и сам Евросоюз находится в серьезном, экзистенциальном кризисе, из которого он вряд ли сможет найти выход.

Насколько эффективной была кампания по отзыву признания Косово? Какую помощь оказывает Россия? Каковы шансы возвращения Косово в условиях сегодняшнего демографического состава населения там после преследования сербов?

Более пятнадцати стран уже отозвали свое признание отделения Косово, и это очень важно. Это показывает, что этот процесс (признания независимости Косово, – ред.) не является необратимым и должен продолжаться.

Что касается Российской Федерации, я глубоко признателен как серб и как президент Демократической партии Сербии за принципиальное мнение о том, что резолюция 1244 является единственной действительной основой для урегулирования кризиса в Косово. Для Сербии крайне важно, чтобы указанная резолюция оставалась в силе до реинтеграции Косово и Метохии в конституционный и правовой порядок Республики Сербия.

А когда дело доходит до демографии, все может измениться со временем. Мы будем терпеливы столько, сколько нам нужно, и в то же время будем работать на местах и ​​укреплять сербский компонент. Косовская проблема не обязательно должна быть решена через 5 или 50 лет, насколько мне известно. Единственное, что должно быть решено, – это то, что край должен полностью вернуться под контроль Сербии, поскольку принадлежит Сербии и сербам.

Сергей Шойгу недавно посетил Белград. Сербия за последние месяцы получила из России бронетехнику, вертолеты, системы ПВО, что вызвало беспокойство у американцев и сепаратистов в Косово. Почему их так беспокоит укрепление Вооруженных сил Сербии?

Сильная армия – это гарантия безопасности, независимости и сохранения национальных интересов. Я сожалею, что коммунистическая Югославия не настаивала на идее получения ядерного оружия после Второй мировой войны. Все было бы иначе.

Но, несмотря на этот, возможно, необратимый недостаток, безусловно, важно укреплять обычные силы. Поэтому военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией имеет первостепенное значение и его продолжение является безусловным приоритетом.

Помимо приобретенных к настоящему времени активов, было бы важно увеличить количество ударных вертолетов Ми-35 и, конечно же, обеспечить противовоздушную оборону средней и большой дальности.

Сильная Сербия, вероятно, беспокоит многих – как на Западе, так и на Балканах, но если мы хотим выжить, у нас нет другого выбора, кроме как быть сильными во всех отношениях, и, самое главное, в военном плане.

Сербия объявила о расширении сотрудничества с ОДКБ при сохранении статуса нейтралитета. Это максимум, что может позволить страна, окруженная членами НАТО? Возможно ли вступление Сербии в ОДКБ?

По данному вопросу могу сказать только то, что на данный момент политика военного нейтралитета Сербии является абсолютно уместной и мудрой, и полностью соответствует сербским национальным интересам.

Протесты в Черногории стали реальным примером, среди прочего, для русских на Украине. В свое время Украина также была отторгнута от России на фоне обещаний быстрой интеграции в ЕС. Стала ли жизнь в Черногории лучше после ухода из единого государства с Сербией?

Черногория – это небольшое государство, которое было приватизировано человеком, который был у власти 30 лет. Она стала независимой после постановочного референдума 2006 года, на котором право голоса не было предоставлено черногорцам, проживающим в Сербии, при этом каждый албанец из диаспоры был вытащен авиакомпанией Monenegro, чтобы отдать свой голос за независимость Черногории.

Несмотря на это, Черногория является сербской страной, а черногорцы – сербами, и нет никаких сомнений в том, о чем сегодня говорят все. И это естественное положение дел, о чем свидетельствуют постоянные литии и молебны и люди, защищающие Сербскую Православную Церковь.

Естественное состояние постепенно вернется после устранения нынешнего преступного режима господина Джукановича.

Милорад Додик заявил, что Республика Сербская начинает процесс ухода из БиГ. Насколько вероятно ее объединение с Сербией? Может ли Республика Сербская установить прецедент для других регионов бывшей Югославии?

Пока рано говорить об этом. Сербия является гарантом Дейтонских соглашений и поэтому защищает и должна защищать Республику Сербскую от попыток объединить Боснию и Герцеговину.

Республика Сербская должна выжить, все полномочия, гарантированные Дейтонским соглашением, должны быть постепенно восстановлены, а специальные возможности связи, которые может иметь Сербская с Сербией, должны быть максимально увеличены. Это те рамки, в которых мы движемся сегодня.