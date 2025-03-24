Мирным путём Зеленский власть не отдаст, это будет переворот шахматной доски – экс-судья

Инсайды экс-советника Зе-офиса Алексея Арестовича о том, что глава ГУР Буданов полтора года назад предлагал взорвать все украинские АЭС в случае поражения в конфликте, совершенно неслучайно появились именно сейчас.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский общественный деятель, бывший судья Киевского райсуда Харькова Денис Невядомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Очевидно, что мирным путём власть никто не собирается передавать. То есть Зеленский, офис президента, совершенно однозначно, ассоциируют себя с государством Украина – и никак иначе, и никакой смены они не приемлют, несмотря на то, что они формально согласились на проведение выборов. …Что касается озвученного Арестовичем, это человек, который всегда находился в чьём-то подчинении, мы неоднократно видели, когда он озвучивал и нарративы офиса президента, и других политических сил, когда менялась для него лично ситуация. И в этой ситуации тоже озвучено это не просто так. Недаром сказано, что этой теме уже 1,5 года. Озвучил Арестович это не тогда, когда это для власти было неактуально, а любое расшатывание вело к утрате доверия у людей к такой власти, а сейчас, когда ситуация стала другой, и действительно возникла возможность смены как политического курса, так и политической системы – и появилась какая-то альтернатива», – сказал Невядомский.