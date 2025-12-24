Молдова торопится поглотить Приднестровье, «пока до него не доползла линия фронта»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент ПМР Вадим Красносельский не стал обвинять Молдову в недопоставках газа, хотя в Приднестровье чрезвычайное положение.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни в коем случае я не могу обвинять Молдову в том, что сейчас она чинит препятствия при поставке газа в Приднестровье. Это неправда. Наоборот, есть понимание, что нельзя оставить Приднестровье без газа, без энергоносителей. И тут я уже наблюдаю совместную работу. Виден результат. Он состоит в том, что сейчас есть в Приднестровье и газ, и электроэнергия», – сказал Красносельский.

Президент не стал пенять некоторым молдавским политикам типа русофоба Оазу Нантоя, которые радовались проблемам соседей, предвкушая, что «тираспольский режим» падет – и можно будет «объединить страну».

Между тем, ПМР ограничила работу промышленных предприятий и экспорт, урезала финансирование госпрограмм. Решено, что для закупки энергоносителей будут использованы целевые фонды. Газ подается только населению.

Политолог Сергей Монастырлы считает, что мягкость позиции официального Тирасполя объясняется сложным положением, в котором сегодня находится непризнанная Приднестровская молдавская республика:

«В принципе, сейчас на наших глазах проходит постепенный процесс поглощения Кишиневом приднестровской экономики. Кишинев же полностью осознал своё доминирующее положение. Молдавские власти стремятся решить «приднестровский вопрос», пока линия фронта не доползла к границам страны».

Все чаще раздаются голоса, что окончательно Кишинев «решит» этот вопрос уже в следующем 2026 году.

Молдавский журналист Николай Костыркин считает высказывания Красносельского «дипломатическим эвфемизмом, преследующим цель «лишь бы не стало хуже».

«По информации инсайдеров, неофициальные и кулуарные переговоры между представителями Кишинёва и Киева сопровождаются серьёзным морально-политическим давлением на Тирасполь. Это давление направлено на то, чтобы вынудить руководство региона снизить частоту заявлений, комплементарных России, отказаться от публичной поддержки СВО и перейти к нейтрально-комплиментарным нарративам, в том числе в адрес Молдовы», – рассказал Костыркин «ПолитНавигатору».

Полковник ФСБ Андрей Пинчук, ранее работавший в министерстве государственной безопасности Приднестровья, не склонен оценивать ситуацию так же трагически. Он согласен с Карсносельским в том, что технически Молдова не могла повлиять на поставки газа на левый берег. Он поступает через контролируемую Евросоюзом трубу в подконтрольную Украине распределительную станцию Орловка.

«Сама Молдова от российского газа отказалась. Она пользуется российским газом, но перекупным, который поступает ей через Румынию. А российский газ из Венгрии для Приднестровья Молдова пропускает через себя. Это взаимовыгодная схема, от которой зарабатывают и приднестровский, и молдавский бюджеты и чиновники, которые к этому причастны. Ведь все приднестровские предприятия зарегистрированы в Молдове и платят налоги. Есть выгода и для населения, и для промышленности. В этом смысле интересы у молдавских и приднестровских властей объективно совпадают», – сказал Пинчук «ПН».

Если допустить, что Молдову в Приднестровье интересует только коммерческая прибыль, как-то подозрительно смотрится сообщение молдавского издания «Поинт» о том, что Приднестровье выставило на аукцион акции Рыбницкого цементного комбината всего за 2 млн долларов.

Газ в ПМР поставляет венгерское предприятие MET Gas and Energy Marketing AG, причем, ниже европейских цен. Однако Евросоюз тормозит оплату.