«Money, Money, Money»: намечается смертельная схватка флейтистки Колесниковой и кухарки Тихановской

Елена Острякова.  
25.12.2025 17:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 547
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, США, Сюжет дня, Украина


Помилованная президентом Белоруссии оппозиционерка Мария Колесникова выступила с видеобращением на пяти языках: русском, белорусском, украинском, английском и немецком.

Она поблагодарила все-всех-всех, но конкретно назвала только свою сестру и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помилованная президентом Белоруссии оппозиционерка Мария Колесникова выступила с видеобращением на пяти языках: русском, белорусском,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ролик был записан в Берлине, куда отправилась после Украины Колесникова и еще один известный белорусский оппозиционер Виктор Бабарико. Ожидалось, что они дадут пресс-конференцию, но ее в последний момент отменили.

Зато активно общаются с прессой менее известные помилованные змагары в Вильнюсе под руководством самопровозглашенной «президентки Белоруссии» Светланы Тихановской.

Колесниковой, которую в 2020 году представляли как лучшую подругу «лидерки», Тихановская позвонила только через неделю после освобождения. Их разговор записали на видео, чтобы распространить в змагарских СМИ. Лично «подруги» не спешат увидеться, хотя обе находятся в шенгенской зоне.

В оппозиционных СМИ разгоняются панические ожидания того, что Колесникова и Бабарико создадут в Германии белорусский центр, альтернативный литовскому «кабинету» Тихановской.

По информации DW (в реестре иноагентов в РФ, признаны нежелательной организацией), глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль провел с ними личную встречу, глава МВД Александер Добриндт заявил, что правительство Германии «крайне заинтересовано в том, чтобы белорусское демократическое движение продолжало крепнуть».

При этом змагары не устают поминать Колесниковой, что на единственной пресс-конференции она поблагодарила персонально Лукашенко, а Бабарико – что в интервью украинскому блогеру он отказался отвечать, чей Крым. Может, поэтому парочка и побоялась устраивать пресс-конференцию в Берлине.

«Дело в том, что публично надо поддерживать всю вот эту вот шизофреническую русофобию. Но бабки и родственники – в России. Поэтому пока артачится. Но скоро воспитают», – написал в своем тгк белорусский телеведущий Григорий Азаренок, напоминая, что до тюрьмы Бабарико работал в «Газпромбанке».

Белорусский политолог Андрей Лазуткин считает, что лояльность Колесниковой и Бабарико является результатом белорусско-американской договоренности.

«Видимо, условием сделки по передаче людей было то, что американцы должны опровергать, что это сделано под давлением «офиса» Тихановской или марсиан. Это все делали Трамп и Лукашенко. Поэтому на первой пресс-конференции прозвучало «спасибо Александру Григорьевичу». Это было условием их освобождения. Если мы что-то делаем, надо от этого получить отдачу. А для американцев это вопрос имиджа», – сказал Лазуткин в подкасте Азаренка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить