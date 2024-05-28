Мы не Россия: опомниться не успеем, как окажемся полными иждивенцами – Карасев

Украина способна воевать только за счёт бюджета западных стран, и рано или поздно полученные средства придётся отрабатывать.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы дальше идём по линии дальнейшего военного противостояния с Россией – мы можем это делать только за счёт Запада. Значит, мы уже сейчас получаем бюджетные деньги ЕС, мы уже включены в их бюджет. Бюджетная интеграция уже произошла.

И так и дальше будет продолжаться, постепенно, что мы и не опомнимся, что у нас ничего не будет, кроме земли, которая будет служить Европе. Вот такая будет у нас евроинтеграция», – сказал Карасев.