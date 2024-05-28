Мы не Россия: опомниться не успеем, как окажемся полными иждивенцами – Карасев

Вадим Москаленко.  
28.05.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина способна воевать только за счёт бюджета западных стран, и рано или поздно полученные средства придётся отрабатывать.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина способна воевать только за счёт бюджета западных стран, и рано или поздно полученные...

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«Если мы дальше идём по линии дальнейшего военного противостояния с Россией – мы можем это делать только за счёт Запада. Значит, мы уже сейчас получаем бюджетные деньги ЕС, мы уже включены в их бюджет. Бюджетная интеграция уже произошла.

И так и дальше будет продолжаться, постепенно, что мы и не опомнимся, что у нас ничего не будет, кроме земли, которая будет служить Европе. Вот такая будет у нас евроинтеграция», – сказал Карасев.

Политолог пожаловался, что у Украины не получается так, как у России – воевать и одновременно развиваться.

«Война постепенно меняет государство. Причём – может быть и так, что государство может провести реформы, поднять ВПК, вычистить пятую колонну, убрать олигархов. А можно наоборот – просто жить на военном иждивении, и всё время «Дай, дай», – добавил он.

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