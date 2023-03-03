На крымском ТВ дали определение вылазке украинских диверсантов на Брянщине

Террористическая вылазка украинских боевиков с расстрелом гражданских лиц и автомобилей в Брянской области не вписывается в методы диверсионно-разведывательной деятельности, но полностью соответствует логике бандеровских националистов.

Об этом говорили участники ток-шоу на канале «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что вот этих вот клоунов, кровавых клоунов по-украински, которые зашли в Брянскую область, чересчур называть ДРГ – это некое такое соединение из русскоязычных нацистов, которые позиционируют себя как русские, которые противостоят «путинскому режиму». Это чистой воды пиар-акция, – считает замполит отряда специального назначения «Вихрь» Алексей Шорохов. – Вопрос в другом: недавно прочитал, что наконец-то, спустя год после начала СВО формируется подразделение из украинских пленных, которые хотят воевать за нормальную Украину. Год прошёл, почему это сразу не было сделано? Ведь очень многие попавшие в плен украинцы говорят: только не выдавайте нас обратно! Потому что выдали обратно, их переобули, и вернули на фронт. А многие хотели бы воевать на нашей стороне. Но вот год прошёл, прежде чем эта идея начала реализовываться».

С точки зрения военных, задача у диверсантов была другая, но что-то помешало им ее выполнить. Отсюда стрельба по гражданским и отступление на свою территорию. Но эксперты просят не забывать, что на Украине доминирует нацистская бандеровская идеология, и в ее традициях запугивание мирного населения, а не открытое противостояние военных.

«С точки зрения военных, которые с мирным населением стараются не воевать, но какие-то жертвы всё равно бывают, но там логика немножко другая, – отметил доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий. – Надо понять логику бандеровца, потому что бандеровцы именно так и делают, так и делали: стоит в деревне какое-то подразделение, они не будут воевать с этим подразделением, а вырежут, допустим, какую-то семью на окраине и тихо уйдут. В этом заключается логика бандеровца – они не пойдут против военных, они пойдут против мирных, чтобы был резонанс, чтобы запугать людей. Вот такие приёмчики у них были нормальными и обычными. И если понимать эту логику бандеровского террора, и тогда многое будет понятно».

Показательная акция укротеррористов может не только взбудоражить общественное мнение в вопросах безопасности пограничных районов, где Брянская область одной из первых рапортовала о готовности, но и вылиться негативным откликом в западных СМИ.

«В Америке, допустим, это может быть использовано против того же самого Байдена, – считает доцент кафедры Международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга. – Допустим, один из самых рейтинговых каналов Fox News в Америке уже вовсю критикует Байдена за поддержку Зеленского, называет того восточно-европейским диктатором и вполне говорит о том, что Зеленский закрыл УПЦ МП, то есть целую конфессию, и что деньги американских налогоплательщиков не должны идти Зеленскому. Понятно, что там есть проукраинский мейнстрим, но чтобы сдвинуть, так сказать, кампанию Байдена и привести какого-нибудь нового лидера, они за это ухватятся. Или вот, недавно были протесты опять в Германии, Франции из-за финансирования Украины. Естественно, что те политики, которые на этой волне хотят войти в Бундестаг, конечно скажут: мы поддерживаем людей, которые ведут откровенно террористическую деятельность, врываются в мирные посёлки и убивают людей».