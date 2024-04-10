«Наши задницы на кону!» – в США ругают Макрона за эскалацию

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в непростой ситуации, и теперь будет пытаться втянуть в войну США и развязать Третью мировую.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риск в том, скажет ли НАТО «Да», или оставит французскую армию в подвешенном состоянии. И в этом заключается вопрос для Джо Байдена прямо сейчас, в год президентских выборов. Франция ставит его на карту. Собирается ли Байден сказать: «Мы уходим из НАТО», после всех тех фрагментов, где он говорит, что это священная миссия? Или собирается сказать: «Я баллотируюсь на пост, мы не уходим, отправь самолёты». Но потом Россия скажет: «Подождите, эти самолёты взлетели с территории НАТО», а потом уничтожает все эти объекты, используя силы, которые поступают из глубины России. А НАТО говорит: «Мы должны нанести ответный удар», и посылают свои силы», – сказал Риттер.

«И Россия нанесёт ядерный удар по центрам принятия решений в Европе. Это произойдёт, Россия не блефует. А Джо Байдену придётся сидеть, и говорить: «Я пытаюсь позвонить в Лондон, но они не берут трубку, потому что это дымящаяся дыра». В Париже и Брюсселе тоже никого нет. А русские спрашивают: «Ты тоже хочешь кусочек?» И это реальная опасность, потому что французы в отчаянии. У них есть отчаяние игрока за столом, который не может уйти из-за стола, и готовится пойти ва-банк. Но проблема в том, что на кону не только их задницы – на кону все наши задницы», – подытожил он.