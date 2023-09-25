Недальновидный Янукович накануне майдана наплевал на молодёжь – Выдрин

Накануне государственного переворота в Киеве президенту Виктору Януковичу советовали воссоздать научно-общественные организации по изучению Космоса, Арктики и Антарктики.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил киевский политический консультант, публицист и политтехнолог, перебравшийся после Майдана в Крым, Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2013 году недалеко до ключевой драматической точки Майдана у меня были прогулки по набережной с президентом Януковичем, и я пытался ему доказать, что, скорее всего мы приближаемся к некой драматичной фазе, когда он потеряет власть, потеряет контроль за ситуацией, потеряет страну. И когда мы пытались вместе проанализировать, а что можно сделать в этой ситуации, когда уже истерия проникла если не во все поры, то во многие, и зрелых людей, молодёжных организаций, когда НКО обучали сотни тысяч людей своим нарративам. Я ему посоветовал просто навскидку первое, что пришло на ум: возродить на Украине два общества – общество, которое занималось космическим исследованиями, и общество, которое занималось арктическими и антарктическими исследованиями. Он с недоумением спросил меня – мы же говорили о каких-то там рисках, о майданах, возможных горячих фазах, а ты говоришь какую-то фигню? Зачем нам Космос сейчас в горячей фазе? И зачем нам Антарктика?» – рассказывал Выдрин.

По его словам, недоумение тогдашнего президента было столь велико, что он выразился в более резкой форме относительно советов политтехнолога.

«С точки зрения актуального момента, наверное, надо было говорить о том, что нужно закупать полицейские машины с брандспойтами, которые разгоняют людей, смывают их струей. Наверное, надо говорить о том, чтобы для полицейских были закуплены противогазы, поскольку неизбежно появится коктейль Молотова, горящие шины, и без защиты дыхания не обойдешься. С точки зрения тактики — это безусловно необходимо, но с точки зрения стратегии для меня важнее, чтобы на Украине были ещё люди, которые мечтают о Космосе, мечтают о полярных каких-то романтических высоких широтах. И если из 100 молодых людей хотя бы один будет мечтать быть не брокером, а космонавтом, и если из 100 девочек хотя бы одна будет мечтать быть не торгующей телом женщиной в Европе, а будет мечтать быть полярницей, то тогда изменится структура общества. Потому что общество формируют не тысячи мечтающих быть путанами и брокерами, а общество формируют десятки, которые мечтают быть космонавтами и полярниками. Величие Советского союза при всех его ошибках было в том, что поднималась планка мечты для молодёжи. Я мечтаю жить в России, я считаю, что величие России не только и не всегда в том, что есть какие-то нереальные крутые вещи в армейском обмундировании, вооружении и так далее, но Россия сегодня одна из немногих стран, где довольно много молодёжи, а я встречаюсь с молодёжью, читаю лекции, где сохранилась молодёжь которая мечтать до сих пор быть не брокерами, а космонавтами», – пояснил Выдрин.