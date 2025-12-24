Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В нынешней ситуации единственная польза для ВСУ от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) – это то, что данная агломерация задерживает продвижение российских войск.

Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За исключением того факта, что он связывает российские силы, фактически больше он не имеет такого оперативного значения для украинцев. По крайней мере, оно не такое, каким было до осады и сегодняшней ситуации» – пытался утешиться немец.

Однако, по его словам, «ситуация выглядит более критичной для Украины» южнее Купянска.