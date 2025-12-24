Немецкий генерал включил антикриз: «Покровск утратил оперативное значение для ВСУ»

Максим Столяров.  
24.12.2025 15:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 274
 
В нынешней ситуации единственная польза для ВСУ от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) – это то, что данная агломерация задерживает продвижение российских войск.

Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«За исключением того факта, что он связывает российские силы, фактически больше он не имеет такого оперативного значения для украинцев. По крайней мере, оно не такое, каким было до осады и сегодняшней ситуации»  – пытался утешиться немец.

Однако, по его словам, «ситуация выглядит более критичной для Украины» южнее Купянска.

«Это район Лимана и Северска. Город Северск был захвачен русскими в последние дни после более чем трех лет. И русские продолжают двигаться на запад, используя импульс, который они получили после захвата города.

В Лимане русские сейчас сражаются на границе города и пытаются проникнуть небольшими силами. Здесь украинская армия должна взять ситуацию под контроль в ближайшие дни, иначе существует опасность, что город Славянск – то есть север этого укрепрайона на Донбассе, окажется под угрозой», – тревожился Бюлер.

