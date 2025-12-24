Немецкий генерал включил антикриз: «Покровск утратил оперативное значение для ВСУ»
В нынешней ситуации единственная польза для ВСУ от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) – это то, что данная агломерация задерживает продвижение российских войск.
Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«За исключением того факта, что он связывает российские силы, фактически больше он не имеет такого оперативного значения для украинцев. По крайней мере, оно не такое, каким было до осады и сегодняшней ситуации» – пытался утешиться немец.
Однако, по его словам, «ситуация выглядит более критичной для Украины» южнее Купянска.
«Это район Лимана и Северска. Город Северск был захвачен русскими в последние дни после более чем трех лет. И русские продолжают двигаться на запад, используя импульс, который они получили после захвата города.
В Лимане русские сейчас сражаются на границе города и пытаются проникнуть небольшими силами. Здесь украинская армия должна взять ситуацию под контроль в ближайшие дни, иначе существует опасность, что город Славянск – то есть север этого укрепрайона на Донбассе, окажется под угрозой», – тревожился Бюлер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: