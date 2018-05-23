23.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Неожиданное «прозрение» Тимошенко: Плагиат как метод разгона предвыборного хайпа

Ходил когда-то по нашей тогда ещё необъятной стране анекдот из жизни ковбоев и индейцев. Поймали ковбои индейцев и посадили в сарай, под замок, но пленным всё-таки удалось убежать на пятый день, когда индеец Зоркий Сокол обнаружил, что у сарая нет одной стены.

Вот точно такие же внезапные «прозрения» случаются и в большой политике. Лидер и нардеп от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на пятый год после Майдана выступила с тревожным заявлением о том, как «все ощущают, что внешнее управление есть».

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Общий ход мыслей таков – Украине необходимо сплотиться, начать возрождение по всем фронтам, но этому препятствуют некие навязанные извне транснациональные олигархи, потребляющие ресурсы и опустошающие при этом её финансовую систему. При этом надо различать «позитивное и негативное» внешнее управление, потому что Украина имеет надёжных друзей в лице США, ЕС и МВФ, но толком использовать их помощь не может. Зато у Юлии Владимировны где-то в загашнике спрятана команда профессионалов, которые якобы способны решить все накопившиеся проблемы и спасти Украину.

Вслед за Тимошенко тезис о внешнем управлении подхватили ее политические сателлиты, начавшие все как один жаловаться на «мировых олигархов» и все как один побоявшиеся назвать по имени Сороса и ему подобных. Эти наблюдательные «чингачгуки» вдруг тоже разглядели в окружающем их бытие прореху размером со слона.

Можно сделать вполне однозначный вывод – Тимошенко и другие начали артподготовку накануне предвыборного наступления. Грядут схватки за симпатии потерявшего ориентиры украинского электората. «Выбери меня, выбери меня, птица Щастя завтрашнего дня»…

Все эти запоздалые «прозрения» и смешны, и грустны одновременно. Как будто не состоялись два «Майдана», организованные внешними игроками, как будто не в правительстве Яценюка сидели «засланные казачки» Абромавичус, Яресько и другие. Как будто в кресле и.о. министра здравоохранения не сидит гражданка США Ульяна Супрун, которая разваливает украинскую медицину. Как будто некоторые видные иностранные политики, ответственные за принятие решений, не имели материальных интересов в отношении Украины. Кто сказал – Джо Байден?!

Сегодня внешнее влияние на Украину происходит по несколько иным лекалам, чем те, что описаны в знаменитой книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Напомним, «Исповедь» написана на основе инсайдерской информации, где автор раскрывает подноготную внешнего вмешательства США, МВФ и других глобальных игроков в политику и экономику разных стран мира с помощью различных политико-экономических махинаций.

Но основные принципы внешнего влияния, описанные Перкинсом, остались неизменными, поэтому мировая закулиса прекрасно пользуется ими в наше время. Главными инструментами внешнего управления были и остаются посольства США, МВФ, Всемирный банк, транснациональные банки и корпорации.

Странам, которые попали под внешнее управление, навязываются грабительские кредиты МВФ, их правительства заставляют заключать контракты с американскими или европейскими компаниями о поставке товаров и услуг на условиях наибольшего благоприятствования.

Хороший пример – это «евроинтеграция» Украины, представляющая собой «игру в одни ворота». Благодаря Соглашению об ассоциации Украина-ЕС и созданию зоны свободной торговли, страны Евросоюза широким потоком поставляют в Украину неликвидные товары, тогда как против украинской продукции вводятся ограничительные квоты, которые заканчиваются буквально за пару недель.

Иностранные управляющие заставляют страны, попавшие под внешнее управление, проводить «реформы», чтобы расчистить место для иностранных компаний под одобрительный гул западной прессы и заявления иностранных политиков в стиле «вы на пути к настоящей демократии».

Давайте вспомним, как молодые демократии Восточной Европы в 90-е-2000-е годы передавали «западным партнёрам» важные объекты инфраструктуры, которые затем приводились в негодность. В странах Балтии, к примеру, за дешёвые банковские кредиты земля перешла во владение крупных банков Швеции и ФРГ. Тем самым создаются условия, когда территории полностью утрачивают потенциал развития, а из страны выкачиваются ресурсы, мозги и рабочие руки.

Ещё один пример страны – это Аргентина начала 2000-х, сначала подсаженная на кредиты МВФ, а затем тщательно выпотрошенная.

Перкинс называет комплекс подготовительных мероприятий «Вашингтонским экспрессом», который внешние управляющие отладили за долгие десятилетия применения на практике.

При этом США и МВФ проводят политику «кнута и пряника» – когда компании, аффилированные с высшими чиновниками и политиками, получают интересные предложения, родственников первых лиц страны берут на работу в транснациональные компании на должности «экспертов» и «советников» и т.д.

И одновременно все неприглядные поступки туземных элитариев собираются в специальную папочку, чтобы сыграть при необходимости роль кнута, если в какой-то момент пряник не срабатывает.

Например, одним из первых государственных деятелей, пострадавших от воздействия «мягкой силы», был премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык. США и Великобритания в 1953 году свергли Мосаддыка с помощью спецоперации «Аякс» за то, что он национализировал нефтяную промышленность Ирана, что противоречило интересам американских и британских компаний.

По версии Перкинса, еще один инструмент воздействия на суверенные страны – это западные спецслужбы. Что характерно, с 2014 года именно США, МВФ и ЕС задействовали механизмы внешнего и в отношении современной Украины.

Но пока не началась предвыборная кампания, ни Тимошенко, ни другие политики в упор не видели, как внешние управляющие грабят Украину и украинцев.

Да и сейчас лидер «Батькивщины» взяла на вооружение чужие идеи, потому что первым украинским политиком, кто системно борется транснациональных олигархов, является Виктор Медведчук.

И свою борьбу против внешнего управления он начал задолго до событий 2013 – 2014 года.

Еще в 2004 году транснациональный олигарх Джордж Сорос задумал провести «съезд победителей» в Ливадийском дворце, пригласив сотрудников своих грантовых организаций. На тот момент за плечами Сороса была недавняя победа «революции роз» в Грузии во главе с Саакашвили.

Руководство Украины в большинстве своем недооценило угрозу «мягкой силы», поэтому Соросу было позволено устроить шоу в историческом месте. Единственным украинским политиком, который «обнулил» триумф спонсора «цветных революций», стал Виктор Медведчук, в то время возглавлявший Администрацию президента Украины. Глава АП проявил твердость и приказал выгнать Сороса и грантовых сотрудников из Ливадийского дворца.

С тех пор и по сегодняшний день Медведчук – единственный политик, кто противостоит внешнему управлению и кому хватает смелости называть вещи своими именами. Например, еще в апреле 2015 года он прямо сказал, что политика правительства Яценюка назначать иностранных менеджеров в руководство украинских госкомпаний – это «театр абсурда в действии».

Поэтому, если сравнивать с первоисточником, то Тимошенко выступила довольно робко и непоследовательно, побоявшись прямо сказать, что именно США, МВФ и Всемирный банк навязали Украине грабительские кредиты и неэффективный экономический курс.

Вот почему украинские политики, которые вдруг заговорили о внешнем управлении, на самом деле на роль настоящих оппозиционеров никак не тянут.