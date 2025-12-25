Ничего не смыслят в реалиях РФ: европейские и украинские интеллектуалы полностью деградировали – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
25.12.2025 16:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 703
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Ни на Западе, ни на Украине нет профессионалов, которые бы адекватно оценивали происходящие в России процессы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Ни на Западе, ни на Украине нет профессионалов, которые бы адекватно оценивали происходящие в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я знаю в Украине практически всех, кто занимается Россией. Не тех, кто «завтра Россия распадется, Путин умрет», а имею в виду серьезных исследователей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я регулярно читаю, что они пишут. На самом деле слишком они далеки от народа. Когда я читаю, я вижу, что это просто утопия», – сказал эксперт.

По его словам, похожая ситуация сложилась и на Западе, где когда-то была серьезная школа советологов.

«Но после 2000-х годов в США и Европе большой кризис людей, которые понимают, что происходит в России. Иногда общаюсь с такими людьми. Профессор, защитивший диссертацию по России, написал ряд монографий.

Мы начинаем с ним говорить, и я понимаю: он считает, что Россия – это некая недо-Европа. То есть там процессы, которые происходят, в принципе, европейские, и народ приблизительно мыслит точно так, как среднеевропейский обыватель, но он лишен европейских благ, свобод, а на самом деле у них одинаковое мышление. На сам деле, это все притягивается за уши», – считает Бондаренко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить