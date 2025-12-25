Ничего не смыслят в реалиях РФ: европейские и украинские интеллектуалы полностью деградировали – Бондаренко
Ни на Западе, ни на Украине нет профессионалов, которые бы адекватно оценивали происходящие в России процессы.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.
«Я знаю в Украине практически всех, кто занимается Россией. Не тех, кто «завтра Россия распадется, Путин умрет», а имею в виду серьезных исследователей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я регулярно читаю, что они пишут. На самом деле слишком они далеки от народа. Когда я читаю, я вижу, что это просто утопия», – сказал эксперт.
По его словам, похожая ситуация сложилась и на Западе, где когда-то была серьезная школа советологов.
«Но после 2000-х годов в США и Европе большой кризис людей, которые понимают, что происходит в России. Иногда общаюсь с такими людьми. Профессор, защитивший диссертацию по России, написал ряд монографий.
Мы начинаем с ним говорить, и я понимаю: он считает, что Россия – это некая недо-Европа. То есть там процессы, которые происходят, в принципе, европейские, и народ приблизительно мыслит точно так, как среднеевропейский обыватель, но он лишен европейских благ, свобод, а на самом деле у них одинаковое мышление. На сам деле, это все притягивается за уши», – считает Бондаренко.
