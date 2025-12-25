По итогу СВО любая попытка вновь допустить даже «пророссийское» украинство – в очередной раз приведет к провалу.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не должно быть «наше» украинство, если мы будем опять играть в это. Это самый важный момент. Если ты хочешь опять создать дружественное украинство, ты в итоге получишь еще одно враждебное украинство.

Не бывает никаких украинских друзей, их никогда не будет. Советская власть не смогла с ними даже за 50 лет справиться, они вышли из-под контроля советской власти и разорвали советскую власть», – напомнил он.