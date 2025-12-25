Никакого украинства, даже «дружественного», быть не должно – Живов

Анатолий Лапин.  
25.12.2025 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 613
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По итогу СВО любая попытка вновь допустить даже «пророссийское» украинство – в очередной раз приведет к провалу.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогу СВО любая попытка вновь допустить даже «пророссийское» украинство – в очередной раз...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не должно быть «наше» украинство, если мы будем опять играть в это. Это самый важный момент. Если ты хочешь опять создать дружественное украинство, ты в итоге получишь еще одно враждебное украинство.

Не бывает никаких украинских друзей, их никогда не будет. Советская власть не смогла с ними даже за 50 лет справиться, они вышли из-под контроля советской власти и разорвали советскую власть», – напомнил он.

«Члены ЦК КПСС проникли, мимикрировали под коммунистов, а потом порвали Советский Союз уроженцы Украины, в том числе, западной.

Если сейчас опять начнешь играть в игру «есть плохие украинцы и хорошие», ты снова получишь в итоге плохих украинцев», – заключил Живов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить