«Нужно внушить людям, что отключения зимой – это нормально» – украинский замминистра
Украина не обойдётся без продолжительных отключений тепла и электричества этой зимой, что может привести к социальной дестабилизации.
Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил Замминистра энергетики Украины Николай Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Этот отопительный сезон начинается раньше. Поэтому актуально рациональное потребление. Многие уже устанавливают системы накопления энергии в квартирах. Пользуйтесь ими в вечернее и ночное время, это тоже поможет Укрэнерго сбалансировать генерацию. Нужно формировать культуру рационального потребления», – вещал Колесник.
Он опасается, что отсутствие отопления и электричества зимой может привести к беспорядкам в украинских городах.
«Нужно объяснять людям, что графики отключений – это вынужденное следствие обстрелов. И они нужны, чтобы выполнить все ремонтные работы.
Потому что социальная дестабилизация – это ключевая цель врага в его ударах по энергетике», – рассуждал замминистра.
