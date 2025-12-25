Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе никто не понимает, о каких гарантиях безопасности для Украины идет речь на российско-американских переговорах.

Об этом «взявший Крым» еще в 2023 году бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я абсолютно не уверен, что администрация Трампа реально сделает что-то, чтобы помочь Украине, если Россия на нее нападет и начнет снова запускать свои дроны», – вещал Ходжес.

Он считает, что киевский режим ведет себя «грамотно», когда требует от Запада ввести войска на свою территорию.

«Раз уж им отказывают в членстве в НАТО, им нужны конкретные гарантии безопасности. То есть нужно, чтобы на территории Украины находились американские или европейские войска. Чтобы российские войска в случае нападения столкнулись именно с ними», – сказал Ходжес.

При этом он скептически оценивает готовность США ввести войска и «немного разочарован» в европейцах, которые не проявляют решительности.