Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Виктор Орлов.  
25.10.2024 11:45
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей угрожает 26-летнему работнику парикмахерской в Севастополе за публичное оскорбление участников СВО, которое правоохранители трактовали как дискредитацию ВС РФ.

«Оскорбительно высказывался в адрес военнослужащих ВС РФ, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Полицейские выяснили, что 26-летний работник парикмахерской, находясь в общественном месте, в присутствии других граждан оскорбительно высказался в адрес военнослужащих Армии России и плюнул на автомобиль военнослужащих», – говорится в сообщении севастопольской полиции.

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Наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей угрожает...
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В кратчайшие сроки оперативники установили личность мужчины и при силовой поддержке спецподразделения  «СОБР-С» Росгвардии задержали его.

В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен протокол по административной статье.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщает полиция.

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