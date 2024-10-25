Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей угрожает 26-летнему работнику парикмахерской в Севастополе за публичное оскорбление участников СВО, которое правоохранители трактовали как дискредитацию ВС РФ.

«Оскорбительно высказывался в адрес военнослужащих ВС РФ, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Полицейские выяснили, что 26-летний работник парикмахерской, находясь в общественном месте, в присутствии других граждан оскорбительно высказался в адрес военнослужащих Армии России и плюнул на автомобиль военнослужащих», – говорится в сообщении севастопольской полиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В кратчайшие сроки оперативники установили личность мужчины и при силовой поддержке спецподразделения «СОБР-С» Росгвардии задержали его.

В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен протокол по административной статье.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщает полиция.