Передел власти в Киеве оставил ВСУ без разведки

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Украинская армия не имеет своего центра управления службами разведки, и потому в получении актуальной информации вынуждена во всём полагаться на политическую власть.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы единственная армия в мире, которая не имеет своей разведки. В том смысле, что в Генеральном штабе ВСУ нет своего Управления разведкой. У нас есть Главное управление разведкой, которое подчинено министру обороны и президенту. А у главнокомандующего ВСУ своей разведки, со своей системой управления, нет. Это нонсенс!» – сказал Кривонос.

Он пожаловался, что виной всему подковерные интриги и нежелание делиться властью.

«И тем не менее, этот вопрос не дают решить уже два года, потому что ГУР категорически упирается против этого», – добавил генерал.