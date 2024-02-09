Передел власти в Киеве оставил ВСУ без разведки
Украинская армия не имеет своего центра управления службами разведки, и потому в получении актуальной информации вынуждена во всём полагаться на политическую власть.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, мы единственная армия в мире, которая не имеет своей разведки. В том смысле, что в Генеральном штабе ВСУ нет своего Управления разведкой.
У нас есть Главное управление разведкой, которое подчинено министру обороны и президенту. А у главнокомандующего ВСУ своей разведки, со своей системой управления, нет. Это нонсенс!» – сказал Кривонос.
Он пожаловался, что виной всему подковерные интриги и нежелание делиться властью.
«И тем не менее, этот вопрос не дают решить уже два года, потому что ГУР категорически упирается против этого», – добавил генерал.
Спасибо!
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