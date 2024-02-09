Передел власти в Киеве оставил ВСУ без разведки

Вадим Москаленко.  
09.02.2024 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 783
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Спецслужбы, Украина


Украинская армия не имеет своего центра управления службами разведки, и потому в получении актуальной информации вынуждена во всём полагаться на политическую власть.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не имеет своего центра управления службами разведки, и потому в получении актуальной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«К сожалению, мы единственная армия в мире, которая не имеет своей разведки. В том смысле, что в Генеральном штабе ВСУ нет своего Управления разведкой.

У нас есть Главное управление разведкой, которое подчинено министру обороны и президенту. А у главнокомандующего ВСУ своей разведки, со своей системой управления, нет. Это нонсенс!» – сказал Кривонос.

Он пожаловался, что виной всему подковерные интриги и нежелание делиться властью.

«И тем не менее, этот вопрос не дают решить уже два года, потому что ГУР категорически упирается против этого», – добавил генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть