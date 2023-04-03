Плохой сигнал. Почему убийство Татарского – не последний украинский теракт в России

Теракт в Питере унес жизнь одного из самых медийно известных лиц СВО – военного блогера, писателя, добровольца Максима Фомина, известного своим подписчикам под позаимствованным из постмодернистского романа Пелевина псевдонимом Владлен Татарский.

Медийные украинцы уже злорадствуют, а Z-блогосфера полнится пафосными проклятиями в адрес абстрактных «хохлов» и очередными бессмысленными клятвами и призывами «не забыть», «не простить» и «отомстить». Бессмысленными потому, что дальнейший ход событий предсказать нетрудно – никто ни за кого не отомстит, а убийца Фомина понесет такое же наказание, как и убийца Дарьи Дугиной. Правда в том, что история никого ничему не учит, раз события по одной и той же или похожей схеме происходят вновь и вновь.

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Можно, конечно, вслед за общим хором в очередной раз заклеймить украинское «государство-террорист», ну а смысл? Ну да, террорист. И дальше что? Само по себе это всего лишь констатация очевидного, не более. Если выйти за пределы морализаторской вселенной с ее причитаниями о том что «терроризм – это зло» в пространство реальной политики, придется констатировать очевидное: идет война. А на войне как на войне – все средства хороши. И терроризм в этом списке – не более, чем инструмент. В украинском случае, как показывает практика, вполне эффективный. Причем, что характерно, сами украинцы ответственность за этот, как и за другие теракты на себя не берут, оставаясь «чистыми» в важном для них западном общественном мнении. То есть, конечно, все всё понимают, но вслух об этом не говорят.

Какова главная цель, которую преследует тот, кто воюет? Нанести противнику максимальный ущерб, ошеломить, дезориентировать, посеять панику или страх. Продемонстрировать противнику его уязвимость, включая уязвимость знаковых медийных персон, и так далее. Расслабленное российское общество получило все это вместе взятое с горкой – в очередной раз. А дальность охвата террористических инициатив еще более расширилась, сигнализируя всем причастным о том, что в безопасности нельзя быть нигде, хоть бы и за многие тысячи километров от театра боевых действий.

Стоит ли осуждать Украину за такой модус операнди? Можно, конечно, а смысл? Украина, как бы это цинично не звучало, действует в рамках своих оперативных возможностей и делает то, что должна делать. Имели бы возможность для теракта в Кремле, был бы теракт в Кремле. А пока что прощупывают военблогеров, поджигают склады и заводы. Украину бессмысленно упрекать в терроризме еще и потому, что Украина – это враг в рамках текущей войны. Враг, который со своей стороны выкладывается в своем вредительстве по полной. Вы от врага ожидали чего-то иного? Я – нет.

Гораздо продуктивнее инвектив в адрес киевских террористов попытаться ответить на лежащий на поверхности вопрос: а почему Россия не устраивает терактов и диверсий на украинской территории, почему аналогично не ликвидируют медийно раскрученных пропагандистов с той стороны, пусть и не из топ-эшелона?

Подобного рода советы в пользу бедных за прошедший год звучали в российских медиа не раз. И каждый раз было понятно, что это крики в пустоту, поэтому и сейчас развивать данную тему не вижу смысла.

Можно повторить лишь уже сказанное не раз до этого: каждый такой теракт дополнительно обнажает симулятивный характер происходящего со стороны РФ. Да, на фонте героически сражаются и гибнут реальные военные, да, на ЛБС под вражеские обстрелы попадают гражданские. Да, с трибун и экранов говорят правильные патетические вещи, вплоть до «священной войны». Но какая к черту священная война, если ее ведут понарошку, то и дело натыкаясь на невидимые глазу красные линии, которые то ли не велено, то ли боязно пересекать?

Отсутствие реальной проактивной диверсионно-террористической работы в отношении противника – одна из таких невидимых красных линий. Вместо этого – бесконечный жалобный скулеж о подлых украинских террористах, которые снова что-то подорвали или кого-то убили. Глупо жаловаться на то, что тебя убивает враг. Работа у него такая. Вы для них враги, законные военные цели, убивать вас им прямо предписывает военная доктрина и обстоятельства военного времени. В отличие от вас, они свою войну ведут не понарошку, а всерьез, с полной выкладкой сообразно имеющимся ресурсам и возможностям.

Более того, это тут глядя из российского инфопузыря их действия кажутся какими-то немотивированными зверствами. С их кочки ситуация выглядит совсем иначе. Их пропаганда день и ночь трещит о наших «зверствах» – с цифрами, «фактами», фотографиями, видео и свидетельствами очевидцев. И в такой оптике для украинских обывателей все их теракты выглядят как законное отмщение «оккупантам» и потому не вызывают массового осуждения. Как не вызывают массового сочувствия жертвы терактов – все эти бесконечные вереницы «предателей», «коллаборантов», «кремлевских пропагандистов» и прочих кандидатов в Гаагу.

Для украинского обывателя причинно-следственная связь вполне очевидная. «Плохо говорил об Украине?» – «Улетел к Кобзону». Ну, а как иначе, ведь ГУР слов на ветер не бросает. В отличие от тех, кто угрожает бомбить центры принятия решений в случае атак на Крым.

Так что вопрос не к ним, а к нам: что именно ведем мы? И с какой целью. Как мы знаем, однозначных ответов на оба вопроса как не было, так и нет. И до тех пор, пока это обстоятельство не изменится, Россия так и будет оставаться потерпевшей стороной, пропуская в свои ворота гол за голом. Пока не проиграет с сухим счетом, утешая себя осознанием собственного морального превосходства. Ведь мы не такие.