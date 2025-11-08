«Подлая атака русских»: истерика «Нафтогаза» подтверждает эффективность ночной удара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появляются новые подробности о результатах сегодняшнего ракетно-дронового удара по Украине.

С изрядной задержкой такого рода информации Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали 458 ударных дронов и 45 ракет различного типа.

Отмечается. что удалось сбить всего девять ракет и 406 дронов, а всего зафиксированы попадания на 25 локациях.

Как мы уже сообщали, одной из главных целей стали газовые объекты, причем крайне результативные, судя по истерической реакции главы «Нафтогаза» Серегя Корецкого.

«Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. Очередная подлая атака русских, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой», – истерит Корецкий.

Серьезно пострадали в ходе удара и объекты генерации электроэнергии. Под данным минэнерго Украины, атакованы объекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

«Есть обесточивание в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях. В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии», – сообщили в министерстве.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

МО РФ своей сводке указало, что удар наносился в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российское оборонное ведомство добавило, что атакованы предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающие их работу.