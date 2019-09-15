Погребинский отчитал Зеленского за слова о Крыме

15.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, заявив о том, что рассчитывает на помощь Дональда Трампа для отторжения Крыма от России и возвращения полуострова под контроль Киева.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Я понимаю, что президент Украины должен думать о том, как вернуть Крым. Это понятно. Но обусловить эти размышления тем, что «я поговорю с президентом США, ну типа, если он скажет, окей, я могу, тогда вернем вместе Крым»… это как-то несерьезно.

Я думаю так, что сам оборот речи не был согласован с опытным дипломатом Пристайко. У президента нет опыта. О том, что у него есть идеи – это было подготовлено. О том, что надо поговорить на эту тему с Трампом – это ошибка.

Если бы я рецензировал рекомендации для президента Зеленского, я бы ему не советовал в этом контексте упоминать Трампа. Тем более что мы знаем, как на это отреагирует Москва», – сказал Погребинский.

Накануне на форуме у олигарха Виктора Пинчука президент Зеленский анонсировал разговор с Трампом о Крыме. «С Крымом ситуация сложная. Скажу честно, мы много думаем. У нас есть несколько идей, о которых я вам не могу сказать. Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», – сказал Зеленский.