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24.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Погребинский: Русская Украина – это не Россия

Известный киевский политолог Михаил Погребинский, считающийся близким к куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, назвал себя представителем «русской Украины», но выступил против того, чтобы Украина была частью России.

Об этом он заявил в эфире программы «Познер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я себя идентифицирую как представитель, я так называю, «русской Украины». Украина, на мой взгляд, была и остается двукультурной страной, причем «русская Украина» – это не Россия. Это специфическая часть в широком смысле «русского мира» и это и литература, и искусство. Все это имеет отчетливый признак «русской Украины»…

Меня действительно называют пророссийским. Я не обижаюсь. Для простоты пусть используют, пожалуйста. Каждому человеку, который меня обзывает такими словами, не скажешь, что нет, я выражаю интересы «русской Украины», я не считаю, что она должна быть частью России. Это отдельная маленькая цивилизация и хорошо, когда она присутствует в таком симбиозе с «украинской Украиной», – заявил Погребинский.

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