Поклонская: Зеленский – ничего хорошего, Донбасс – присоединять к России

01.06.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Первые шаги на посту президента Владимира Зеленского показали, что ничего хорошего от украинской политики ожидать не стоит, что лишний раз напоминает о необходимости скорейшего вхождения Донбасса в состав РФ.

Об этом в эфире «Вести Крым» заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень грамотно был создан фильм «Слуга народа», прям, люди, действительно думают, что это «слуга народа» в лице Владимира Зеленского, но прошло совсем мало времени, и то, что он до сегодняшнего дня сделал, вернее – не сделал, говорит только об одном, что ничего хорошего ждать не приходится», – заявила депутат.

«Как вы думаете, Донбасс войдёт в состав России в ближайшее время?» – озвучил вопрос зрителей ведущий.

«Я очень надеюсь на это, потому что это очень важное решение, долгожданное для жителей Донбасса, их нужно понять, и очень хотелось бы, чтобы быстрее всё с этой точки тронулось, и Донбасс стал полноценным субъектом РФ», – ответила Поклонская.