Польская дипломатия: Зеленский стал слишком авторитарным

Игорь Шкапа.  
14.11.2025 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 236
 
Дзен, ЕС, Политика, Польша, Украина


Коррупционные скандалы грозят поставить крест на европейских мечтах Украины. Об этом в эфире Polsat News заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня у меня в гостях был вице-премьер Украины Тарас Качка, и он в очередной раз услышал от меня именно это послание: самый простой способ потерять поддержку Запада — это терпеть коррупцию на Украине , — заявил Сикорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Коррупционные скандалы грозят поставить крест на европейских мечтах Украины. Об этом в эфире Polsat...

Он добавил:

«Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз».

При этом министр попытался выгородить диктатора Зеленского, близкие друзья которого и стали фигурантами громкого уголовного дела. Так, последние отставки и аресты Сикорский охарактеризовал как «возможно, пример адекватной реакции государственных органов».

Куда более жестко в адрес Зеленского в программе Newsroom, выпускаемую порталом Wirtualna Polska, высказывается бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский.

«Это не первый коррупционный скандал. О коррупции на Украине говорят давно и широко, и, к сожалению, зачастую это правда. Но этот скандал, пожалуй, один из самых крупных, как по масштабу расходов, так и, прежде всего, по тому, что он затрагивает ближайшее окружение президента», — заявил  Новаковский.

Он считает, что эта ситуация может негативно сказаться на политическом имидже Зеленского.

«Популярность президента Зеленского в Украине, безусловно, снизилась, и не только потому, что украинцы устали от войны, но и потому, что президент, похоже, стал слишком авторитарным. Он слишком сильно ощущает себя человеком, единолично управляющим страной», – говорит дипломат.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить