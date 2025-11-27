Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна признать правду: она проигрывает войну России, из Донбасса ВСУ придется уйти.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны.

Он нелестно отозвался о переговорах по украинскому урегулированию.

«Эти переговоры напоминают танец над умирающими. Украинские солдаты и мирные жители гибнут каждый день, а армия сдаёт позиции. Медленно, но сдаёт позиции. Украина должна наконец взглянуть правде в глаза: Донбасс придётся сдать», – сказал Левандовский изданию Wirtualna Polska.

Он обращает внимание, что боеспособность ВСУ снижается.

«Подавляющее большинство сегодня неспособно вести бои на передовой. Многие просто отказываются. Иногда их приходится практически силой загонять в окопы. Ресурсы воинов, имеющих внутреннюю мотивацию к борьбе, на исходе», — считает польский военный.

У него поинтересовались, как долго Украина сможет воевать без гарантированной поддержки США.

«До следующего года. Думаю, это предел. Они способны воевать ещё год, но после этого их возможности резко снизятся», – говорит польский полковник.

По его словам, системы ПВО Украины становятся всё менее эффективными.

«Россияне постоянно наращивают свои технологические возможности, признавая слабость западных систем. Боеприпасов будет становиться всё меньше, а российское оружие — всё более совершенным», — прогнозирует Левандовский.

В итоге, добавляет он, «Украина может быть просто разрушена в плане инфраструктуры».