Сейм Польши отклонил президентский проект изменений в закон о помощи гражданам Украины, предусматривающий ее ограничение и наказание за пропаганду бандеровской идеологии.

Об этом сообщает «Польское радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее президент Кароль Навроцкий ветировал принятый парламентом закон о помощи и внес другой, в котором предусматривается более жесткий контроль за получением выплат иностранцами.

«Президент также предложил нормы, которых не было в правительственном законе. Первое из них касалось изменений в Уголовный кодекс и предусматривало повышение наказания за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы, а также увеличение границ наказания за организацию незаконного пересечения границы — от 2 до 12 лет лишения свободы. Еще одним изменением, предложенным президентом и отсутствующим в правительственном законе, было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого «бандеризма» и деятельности ОУН-УПА — на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма», – говорится в публикации.

За такого рода пропаганду Навроцкий предложил наказывать лишением свободы до трех лет.

За отклонение законопроекта в сейме проголосовали 244 депутата, 198 были против, трое воздержались.

Здесь стоит обратить внимание, что большинство в сейме, сформировавшее правительственную коалицию, придерживается глобалистского курса и выступает в поддержку киевского режима.