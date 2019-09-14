Попробуем? – Газпром к отключению Украины от газа готов

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

Газпром морально и психологически готов к тому, что зимой украинская ГТС не будет использоваться для транзита газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И представители Еврокомиссии, и представители Газпрома хотят услышать и понять, – со сменой политической элиты в стране, со сменой профильного министра и состава Кабинета министров, – поменялось ли что-то в стране Украине, или нет?

Мне кажется, что Газпром морально и психологически готов к тому, чтобы, в принципе, какой-то период с января месяца прожить без транзита газа по территории Украины. Готова ли к этому Украина?

Ну, это будет абсолютно зона ответственности господина Витренко, Коболева, Насалика, Демчишина и всех предыдущих, которые управляли этой отраслью в течение последних пяти лет и рассказывали о том, что мы энергетически независимы. Ну, окей» – сказал Вигиринский.