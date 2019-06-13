Порошенко оставил Зеленскому в наследство ядерный могильник

13.06.2019

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заключил с США договор на захоронение на территории Украины радиоактивных отходов, при этом разворовав выделенные средства и поставив под угрозу жизни украинских граждан.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Отголоски правления Порошенко ещё долго будут ощущать на себе простые украинцы. Ещё будучи у власти, он заключил контракт с Министерством энергетики США по захоронению ядерных отходов на территории Украины, а конкретно в Сумской области», – сообщил представитель оборонного ведомства.

По его информации, на строительство хранилищ американская сторона выделила сумму в размере 100 миллионов долларов, а в рамках контракта по обеспечению надлежащего процесса хранения ядерных отходов была предусмотрена поставка стационарных систем радиационного контроля американской компанией «WGI Global Inc».

«Часть этих систем была также успешно разворована, а оставшиеся были установлены только на особо важных государственных и военных объектах. Мониторинг радиационного заражения населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от мест захоронения в настоящее время не производится. Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам «третьего сорта» и заинтересованы в использовании Украины в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов», – резюмировал Басурин.