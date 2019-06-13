13.06.2019
 
Донбасс, Политика, Скандал, США, Украина
Просмотров:

Порошенко оставил Зеленскому в наследство ядерный могильник

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заключил с США договор на захоронение на территории Украины радиоактивных отходов, при этом разворовав выделенные средства и поставив под угрозу жизни украинских граждан.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости


«Отголоски правления Порошенко ещё долго будут ощущать на себе простые украинцы. Ещё будучи у власти, он заключил контракт с Министерством энергетики США по захоронению ядерных отходов на территории Украины, а конкретно в Сумской области», – сообщил представитель оборонного ведомства.

По его информации, на строительство хранилищ американская сторона выделила сумму в размере 100 миллионов долларов, а в рамках контракта по обеспечению надлежащего процесса хранения ядерных отходов была предусмотрена поставка стационарных систем радиационного контроля американской компанией «WGI Global Inc».

«Часть этих систем была также успешно разворована, а оставшиеся были установлены только на особо важных государственных и военных объектах. Мониторинг радиационного заражения населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от мест захоронения в настоящее время не производится. Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам «третьего сорта» и заинтересованы в использовании Украины в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов», – резюмировал Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть