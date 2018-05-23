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23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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СМИ, Украина, Цензура

Порошенко прижмет последние оппозиционные СМИ на Украине


У Порошенко озвучили механизм борьбы с инакомыслием, который завернут в новый закон о нацбезопасности и обороне. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко», секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Иван Виннык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, неугодные СМИ, под угрозой лишения лицензии, заставят снимать и опровергать материалы.

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«Примерно механизм будет следующий – если регулятор в сфере радиовещания, то есть, Нацкомиссия по вопросам телевидения и радиовещания, видит содержание, которое нарушает базовые постулаты Конституции, законодательства Украины.

То есть, если говорить о случае «Интера» – вопроса закона о декоммунизации, о деоккупации, признании страны-агрессора Российской Федерации, они на основании этого обращаются в органы, которые занимаются государственной безопасностью. Это Служба безопасности Украины, которая имеет полномочия досудебного следствия, оперативно-разыскной деятельности, там будет зарегистрировано дело по новой статье Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства следователь, по согласованию с прокурором, может обратиться к следственному судье, который может вынести решение, обязывающее соответственный ресурс снять с циркуляции материал, опровергнуть его, возможно, извиниться.

Если этого не будет сделано, решение будет осуществляться уже регулятором в части каких-то принудительных действий, включая лишение лицензии», – заявил Виннык.

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