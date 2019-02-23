Порошенко втягивает ООН в грязную игру

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко, выступив на днях с трибуны ООН, планировал втянуть Запад в новый виток противостояния с Россией и использовать это для переизбрания на второй президентский срок.

Об этом в ходе интервью YouTube-каналу «Topinform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот это заседание ООН, оно готовилось нашей дипломатией как минимум полгода. Не зря оно попало на февраль, то есть в рамки избирательной кампании Украины. Оно имеет информационно-политическую цель. Понятно, что решений никаких не принято и не могло быть принято. Даже если будет резолюция ООН, вероятно, что она будет, без решения Совета безопасности ООН, имплементирующего так сказать органа, она останется просто политической декларацией.

Сама трибуна ООН и поездка Петром Алексеевичем использовалась с двумя целями. Первая цель – была надежда на то, что всё-таки в рамках этой поездки в Нью-Йорк удастся встретиться с Трампом и соответственно получить картинку, которая позволит говорить, что Трамп с Порошенко на этих выборах, но этого не случилось, встреча не состоялась.

И другая – в своем выступлении это звучало у Петра Порошенко, он пытался с одной стороны от российской угрозы цитировать, сколько там войск находится в Донбассе, сколько находится их в Крыму, что Россия вот-вот нападет и готовится наступательная операция на Украину.

Он, используя российскую угрозу, пытался восстановить внимание к украинской ситуации, повысить вовлеченность западных партнеров ситуацией на Украине, в частности, в Азове. То есть, снова втянуть Запад в эту игру, от которой он начал отходить, отклеиваться, скажем так, из-за усталости и многих внутренних факторов.

И, безусловно, он использовал трибуну ООН, ведь не зря всё это выступление транслировалось по всем украинским каналам, включая все оппозиционные, использовал как одну из своих предвыборных вещей, где он, где на украинских выборах есть только Порошенко и Путины, сорок три Путина, которые ему противостоят на этих выборах», – заявил Бортник.