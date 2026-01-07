«Пощёчина по нашей репутации»: США заявили о захвате танкера «теневого флота»

Михаил Рябов.  
07.01.2026 18:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1671
 
Дзен, Происшествия, Россия, США


США заявили о захвате второго за сутки танкера – судно на этот раз не имело прямого отношения к России, но, по уверению американских военных, относилось к «теневому флоту», который используется для перевозки нефти в обход санкций, введенных Вашингтоном.

«Задержанное судно Sophia действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море… Мы будем защищать нашу родину и восстанавливать безопасность и мощь в Северной и Южной Америке», – сообщает командование США.

Министр обороны США Пит Хегсет в свою очередь пообещал:

«Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остаётся в полной силе — во всём мире».

Решительные действия США вновь заставляют проводить параллели с Украиной, которой удалось запустить без согласования с Москвой морской коридор в Черном море, и киевский режим получал доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции, а обратно по морю шло оружие для убийства граждан России.

Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев указывает, что для защиты танкеров России не обязательно направлять эскорт из подлодок и боевых кораблей.

«Простым вариантом, была бы отправка пары дроноводов на борт танкера, с обычными ФПВ-дронами в комплекте. Доставить их на любой конец мира можно было за пару дней, возможностей масса, теми же бизнес-джетами и на скоростных катерах или вертушках.

И просто при попытке десанта на танкер, поднимать в воздух пару ФПВ, и смотреть как вертолёт США начинает обтекать. А они бы 100% не рискнули идти на высадку, рискуя потерять вертолет из-за сраного танкера.

Но теперь наша неторопливость и «как бы чегоневышлизм», подарили Трампу ещё один успешный успех, с пощечиной по нашей репутации в мире».

Политолог Максим Жаров обращает внимание, чем угрожает вялая реакция на захват танкеров.

«США и «глобальный Лондон» окончательно уверятся в том, что в прокси-войны Россия не игрок и… начнут против нашей страны «непрямые» операции глубины и масштаба тех, которые проводятся сейчас ими, например, против Ирана. Хочет ли Кремль именно этого? Скоро узнаем».

Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников согласен:

«Работает право сильного. Наш партнер Трамп на коне с шашкой наголо. Накрошит ещё проблем, если не остановить. Заявления МИД об озабоченности тут 100% не сработают. Надо что-то покруче и конкретнее, ударное».

