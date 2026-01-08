Россия не пойдёт на уступки по Украине на фоне захвата танкеров «теневого флота», угроз сенатора-террориста Линдси Грэма ввести «адские санкции» и обещаний «Коалиции желающих» построить НАТОвские базы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

«Я вас умоляю! Если сейчас вспомнить, сколько раз террорист Грэм анонсировал эти самые «адские санкции», то собьемся со счета. Напомню, он разработал их совместно с сенатором Менендесом еще в 2018 году. Менендес уже сидит в тюрьме. Надеюсь, рано или поздно туда последует и Грэм…

Что касается уступок, то мы уже сделали немало уступок. Начиная со Стамбула, делали. И сейчас смягчили некоторые наши требования. Но натовские войска на территории Украины – это красная линия, которую мы не дадим им пересекать, какими бы санкциями они нам опять ни грозили.

Причем, смею вас заверить, это понимают и в Лондоне, и в Париже. Их цель – не создавать натовские базы на Украине, рискуя жизнями своих военных. Их цель – сорвать мирный процесс. Для этого и подписываются подобные декларации. Не более того».