«В России учатся тысячи венесуэльцев – никаких проблем, чтобы через полгода земля горела у пиндосов под ногами»

У России есть все возможности для непрямого ответа на диверсии Запада, заявил в своем блоге российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

«У нас есть все возможности для контригры. У нас учатся тысячи венесуэльцев, кубинцы, огромное количество людей из Латинской Америки. Чавистов в Венесуэле – минимум треть активных. И сделать так, чтобы у пиндосов под ногами горела земля через полгода – вообще никаких проблем не составляет. Странно, почему мы до сих пор мнем одно место. У нас есть возможность заткнуть Панамский канал пробкой. Есть возможность запустить «дрейфующие мины Второй мировой» запустить по путям, которые ведут из Европы в Америку. Мы говорим уже четыре года, что надо отвечать не прямым действием, рвать кабели не потихонечку, по одной штучке где-то в Европе, Америке, Балтике, а за одну ночь – прекратить любое телекоммуникационное сообщение. Необходима только политическая воля», – сказал Шурыгин.

С его мнением согласился депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

«Элементарно, идет газовоз с СПГ из Америки в Западную Европу. Откуда-то прилетел коптер. Этого газовоза нет. И больше ничего не поедет, ни одна страховая компания этот газовоз не застрахует. То есть, это коллапс. Третья мировая уже идет. Вариантов куча», – сказал Гурулёв.

«А теперь смотрите, в той же Венесуэле американцы говорят: мы будем качать нефть. У нас есть море народа, которое на сегодняшний день в состоянии организовать национально-освободительное партизанское движение. И надо, чтобы американцы вляпались и в Венесуэлу, и в Кубу, и в Мексику, и в Гренландию, и ждать, чтобы еще куда-нибудь залезли. И везде начать кошмарить», – сказал генерал.

Он напомнил, что жители США «крайне чувствительны к потерям», допустив, что потери американского спецназа в Венесуэле просто скрываются.

«У них есть закон, который позволяет не оглашать потери ССОшников», – согласился Шурыгин.

Он предполагает, что похищение Николаса Мадуро не могло обойтись без погибших с американской стороны, но информация просочится в открытый доступ лишь спустя время.