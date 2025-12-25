После реализации планов Трампа Европа погрузится междоусобицу – Politico

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Призывы Дональда Трампа распустить Евросоюз чреваты для континента колоссальными потрясениями. К такому выводу приходит старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рогач.

«Европа без ЕС вообще не была бы процветающим континентом «суверенных» национальных государств. На самом деле, избавившись от европейского проекта, континент напоминал бы нечто подобное Западным Балканам после распада бывшей Югославии: место, где все старые обиды внезапно оживают. И это было бы особенно верно, если бы воображаемый распад ЕС произошел от рук якобы союзников движения НАТО — так называемых «патриотических» сил в европейской политике», – пишет Рогач в издании Politico.

По его словам, долгосрочный политический проект премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заключается в восстановлении «Великой Венгрии» «за очевидный счет непосредственных соседей его страны, таких как Румыния, Украина или Сербия».

«К тому же, есть тот факт, что соседние националистические горячие головорезы могут иметь свои собственные идеи. Например, президент Сербии Александар Вучич уважает Слободана Милошевича, диктатора, который начал кровавые войны, чтобы сохранить доминирование Сербии на Балканах. Или просто он уступит Суботицу — или Сабадци на венгерском — своему коллеге-сильваку в Будапеште? А как насчет взглядов таких, как Диана Шошоаке, довольно колоритного члена Европейского парламента, которая хочет аннексировать «исторически румынские» территории, такие как Северная Буковина, от Украины?», – тревожится автор.

Он считает, что без ЕС «станет возможным целый ряд ранее немыслимых событий — от войн до «замороженных» конфликтов».