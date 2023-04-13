Повышение налогов в России неизбежно – экономист

Владимир Гладков .  
13.04.2023 18:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Из-за ведения боевых действий и общей нехватки прибыли для покрытия всех статей расходов, российскому руководству придётся вводить дополнительные отраслевые налоги.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил экономист и предприниматель Пётр Заборцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за ведения боевых действий и общей нехватки прибыли для покрытия всех статей расходов, российскому...

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«Государству сейчас не хватает доходов. Расходы идут в более-менее нужном ключе, а доходов не хватает. Благо, нам удалось договориться по сделке ОПЕК+, но всё равно не хватает. Отсюда и инициативы по специальному военному налогу.

Я считаю, что повышение налогообложения неизбежно, поскольку все другие варианты хуже. И вариант сокращения расходов, и вариант эмиссии хуже. Поэтому повышение налогов – практически единственный вариант, который будет не слишком чувствительным для страны.

Тем более, что я не помню случаев, чтобы государство, которое ведёт войну, не повышало налоги и не проводило эмиссию денежных средств», – сказал Заборцев.

По его мнению, чтобы избежать роста инфляции, необходимо вводить дополнительный оборотный налог в некоторых секторах.

«Вряд ли стоит заниматься повышением НДС или налога на прибыль, поскольку это практически бессмысленно. НДС – крайне вредный налог.

Я бы ввёл временный оборотный налог в 2-3%, посмотрел, как он работает. Может быть, какие-то сектора из-под него бы вывел. И, таким образом, я бы компенсировал дыру в бюджете, не слишком повлияв на инфляцию, которая сейчас и так упала ниже 4%», – подытожил экономист.

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