Повышение налогов в России неизбежно – экономист

Из-за ведения боевых действий и общей нехватки прибыли для покрытия всех статей расходов, российскому руководству придётся вводить дополнительные отраслевые налоги.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил экономист и предприниматель Пётр Заборцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государству сейчас не хватает доходов. Расходы идут в более-менее нужном ключе, а доходов не хватает. Благо, нам удалось договориться по сделке ОПЕК+, но всё равно не хватает. Отсюда и инициативы по специальному военному налогу.

Я считаю, что повышение налогообложения неизбежно, поскольку все другие варианты хуже. И вариант сокращения расходов, и вариант эмиссии хуже. Поэтому повышение налогов – практически единственный вариант, который будет не слишком чувствительным для страны.

Тем более, что я не помню случаев, чтобы государство, которое ведёт войну, не повышало налоги и не проводило эмиссию денежных средств», – сказал Заборцев.