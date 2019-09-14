Позиции Украины на переговорах с Газпромом очень слабые

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

Газпром уже потратил много денег на то, чтобы отказаться от украинской ГТС, поэтому на переговорах позиция украинской делегации будет выглядеть слабой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так он прокомментировал озвученное накануне топ-менеджером «Нафтогаза Украины» Юрием Витренко требование от России компенсации в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

«Газпром потратил на сегодняшний день 21 млрд долларов на турецкий «Поток» и 17 на второй «Северный поток». В принципе, эти проекты окупаются в течение 50 лет.

Они рассматривали для себя эти проекты как средство для отказа от украинской ГТС, несмотря на экономические расчеты. Люди потратили уже 40 млрд долларов, и делали это из практических соображений, и украинская сторона осознает это.

Наверное, позиции украинской стороны на переговорном процессе не настолько весомы, чтобы давить на Газпром суммой в 11-12 млрд, которую нужно еще доказать и, как показывает весьма известный иск, взыскать в натуре с ответчика.

Поэтому для украинской публике слова Витренко о том, что мы получим 12 млрд, хороши, но ответ «когда» – не звучит. И неясно, когда удастся их получить», – сказал Вигиринский.

Напомним, что действующий контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря. Стороны не согласовали условия нового договора.