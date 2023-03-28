Предатель Киселев в Риге призвал иноагентов «стиснуть зубы и терпеть» унижения от укронацистов

Константин Серпилин .  
28.03.2023 19:13
  (Мск) , Рига
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Беглые российские либералы и прочие «власовцы» должны полностью принять позицию многих радикально настроенных украинцев – и молча терпеть тотальный геноцид русского народа.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил паразитирующий на украинском ТВ пропагандист Евгений Киселев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглые российские либералы и прочие «власовцы» должны полностью принять позицию многих радикально настроенных украинцев...

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«Существует разная оптика. Мне кажется, мы всегда и неизбежно будем приходить к тому, что будет существовать дефицит уважения российской оптики к украинской оптике, с чем мы периодически сталкиваемся.

В основном – в фейсбучных дискуссиях, когда так называемые «хорошие русские» начинают шеймить «плохих украинцев» за то, что они не хотят сотрудничать с этими самым «хорошими русскими». Из-за того, что они (украинцы – прим.) говорят: «Хороший русский – это только мёртвый русский», – сказал Киселев.

Он пожаловался, что от этого страдает он сам и многие его единомышленники-предатели, а также призвал никак не бороться с радикальной позицией украинцев, а «стиснуть зубы и терпеть».

«Увы, терпеть этого не хватает у многих сил, и многие срываются даже в истерику. Для меня это чрезвычайно печально, потому что это только подрывает возможности для будущего диалога между действительно антипутинскими оппозиционными силами и украинским обществом.

Они считают, что могут справиться без нас. И судить их за это мы не имеем никакого морального права. Надо стиснуть зубы и терпеть, во всяком случае, когда мы говорим об этом публично», – подытожил перебежчик.

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